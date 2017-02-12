  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • TARAFTARDAN ÇOK ETKİLENDİM
  • İş adamlarından '50 bin bilet'
  • 7’DEN 70’E SAMSUNSPOR'A DESTEK
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

» »
İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür devam eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası güreş karşılaşmaları bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür devam eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası güreş karşılaşmaları bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür devam eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası eski yeni spor salonunda bugün yapılan yıldızlar, gençler ve büyükler güreş müsabakaları ile sona erdi. Yıldızlar kategorisinde 82, gençler kategorisinde 99 ve büyükler kategorisinde 88 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Dereceye giren sporcular, bu yıl temmuz ayında Samsun'da yapılacak 2017 Samsun 23. Yaz Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli takımların kamp kadrosuna girmeye hak kazandılar.

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözleri Görmüyor Ama Her Attıkları Gol Oluyor12 Şubat 2017 Pazar 11:23
  • Aslanla Aynı Kafeste Kalıp Geliştirdiği Spor, Rakipleri Nefessiz Bırakıyor12 Şubat 2017 Pazar 11:18
  • Okay Yokuşlu: "Takım İçindeki Dinamikler Oturdu"12 Şubat 2017 Pazar 11:03
  • Furkan Yorulmaz, Türkiye 2.’si Oldu12 Şubat 2017 Pazar 10:48
  • Tekvandocu Merve Kaya Avrupa Şampiyonasına Hızlı Başladı12 Şubat 2017 Pazar 09:58
  • Yıldırım: “Bence İki Pozisyon Da Penaltı”11 Şubat 2017 Cumartesi 21:48
  • Ali Ay: “Ozan Ve Volkan’a Yapılan Tezahüratlardan Rahatsızlık Duydum”11 Şubat 2017 Cumartesi 21:38
  • Mutlu Topçu’dan Hakemlere Tepki11 Şubat 2017 Cumartesi 21:13
  • Adcovaat: “Beşiktaş’ın Dünya Üzerinde Çok Fazla Dostu Var”11 Şubat 2017 Cumartesi 21:13
  • Mersin İdmanyurdu Galibiyeti Son Dakika Kaçırdı11 Şubat 2017 Cumartesi 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti