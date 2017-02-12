İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür devam eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası güreş karşılaşmaları bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür devam eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası güreş karşılaşmaları bugün yapılan müsabakalarla sona erdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 gündür devam eden İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası eski yeni spor salonunda bugün yapılan yıldızlar, gençler ve büyükler güreş müsabakaları ile sona erdi. Yıldızlar kategorisinde 82, gençler kategorisinde 99 ve büyükler kategorisinde 88 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular madalyalarını aldı.

Dereceye giren sporcular, bu yıl temmuz ayında Samsun'da yapılacak 2017 Samsun 23. Yaz Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli takımların kamp kadrosuna girmeye hak kazandılar.