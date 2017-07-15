İskenderun’da ‘15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü’

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkinlikler gerçekleştirildi. Vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla kent merkezinde yürüyerek, tekbirler getirdi, "Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" sloganlarıyla Anıt Alanı'na toplandı.

İskenderun'da düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü" kapsamında protokol üyeleri, akademisyenler, STK'lar, iş adamları, öğrenciler, vatandaşlar ellerinde Türk Bayraklarıyla Atatürk Anıt Alanı'nda bir araya geldi.

Anıt Alanı'nda toplanan vatandaşlar İskenderun Şehit Pamir Caddesi, Ulu Cami Caddesi'nden yürüyerek, tekbirler getirerek, "Şehitler ölmez, Vatan bölünmez" sloganlarıyla birlikte ellerinde Türk Bayraklarıyla kent içinde yürüdü. Uzun bir yürüyüş korteji oluşturan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tekrar Anıt Alanı'na gelerek buradaki programa katıldı.

Anıt Alanı'nda toplanan vatandaşlar ile protokol üyeleri hep önce şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İlçe Müftülüğü tarafından salaların okunduğu etkinlikte, şehitler için dualar edildi.

"Vatanımız sahipsiz değil, milletimiz hainlere en güzel cevabı 15 Temmuz gecesinde vermiştir" diyen İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Bu bayrak uğruna, bu vatan uğruna nice şehitler verildi. Yüce rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü tehlikelerden korusun. Bizlere düşen en büyük görev birlik ve beraberliğimizi korumaktır" diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşüne İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, MHP İskenderun İlçe Başkanı Turan Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Bilgin, Ahmet Çetinkaya, Meclis Üyeleri, İSTUDER Başkanı Sabahattin Uygun, İş adamları, STK'ların yanı sıra vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü'ne atıyla katıldı

İskenderun'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü'ne atıyla katılan 55 yaşındaki İbrahim Şit de vatandaşların ilgi odağı oldu. Atıyla birlikte yürüyüşün en saflarında yer alan Şit, "Eskiden atalarımız savaş dahil bir çok yere atıyla gidermiş. Bende bugün bayrağımı ve atımı alarak bu yürüyüşe katıldım. O geceyi bizlere kötü yaşatanları Allah yok etsin. Vatanımızı korumak için bugün bayramımızı kutlamaya geldik" dedi.

İHA'nın "15 Temmuz" Fotoğraf Sergisi yoğun ilgi görüyor

İskenderun Anıt Alanı'nda kurulan İHA'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde, İHA tarafından çekilen tarihi fotoğraflardan oluşan sergide vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

İskenderun Anıt Alanı'ndaki programlar gece geç saatlere kadar bir çok etkinlikle devam edecek ve vatandaşlar bu geceyi nöbet tutarak geçirecek.