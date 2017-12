İskenderun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve eşi Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil 3 Aralık Dünya Engelliler Günü...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve eşi Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kentteki bir alışveriş merkezinde down sendromlu çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

Dünya Engelliler Dolayısıyla ve engellilerin topluma kazandırılması ve sosyal faaliyetler kapsamında, down sendromlu çocuklara PES 2017 ile gösteri maçı yaparak heyecanlı anlar yaşadılar. Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu söyledi. Düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar önce harmandalı ve ardından kolbastı oynarken aileleri de cep telefonları ile onları görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar. Etkinliğe katılan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'i gören down sendromlu çocuklar başkana sevgi gösterisinde bulunurken, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldular.

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür eden Başkan Seyfi Dingil, "Sadece bugün değil her zaman engellilerin yanındayız. Bu çocuklarımızı bir nebzede olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Unutulmasın ki, sadece aramızda +1 kromozom farkı var. Aynıyız, çünkü bizlerde hepimiz birer engelli adayıyız. Mutluluklarını görmek en büyük mutluluk. Sevinçlerini görüyorsunuz. Sadece sevgi başka hiçbir şeye gerek yok" dedi.

Alışveriş merkezindeki beyaz eşya firması tarafından PES 2017 gösteri maçı sonrası down sendromlu çocuklara hediyeler verildi. Hediyeleri çocuklara İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve eşi Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil takdim etti. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'de etkinliğe desteklerinden dolayı firma yönetimine teşekkür ederek plaket takdim etti.