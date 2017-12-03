  • BIST 103.559
  • Altın 161,126
  • Dolar 3,9142
  • Euro 4,6657
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 14 °C

İskenderun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

» »
İskenderun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve eşi Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil 3 Aralık Dünya Engelliler Günü...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve eşi Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle kentteki bir alışveriş merkezinde down sendromlu çocuklara özel etkinlik düzenlendi.

Dünya Engelliler Dolayısıyla ve engellilerin topluma kazandırılması ve sosyal faaliyetler kapsamında, down sendromlu çocuklara PES 2017 ile gösteri maçı yaparak heyecanlı anlar yaşadılar. Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunu söyledi. Düzenlenen etkinlikte down sendromlu çocuklar önce harmandalı ve ardından kolbastı oynarken aileleri de cep telefonları ile onları görüntülemek için birbirleriyle yarıştılar. Etkinliğe katılan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'i gören down sendromlu çocuklar başkana sevgi gösterisinde bulunurken, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldular.

3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür eden Başkan Seyfi Dingil, "Sadece bugün değil her zaman engellilerin yanındayız. Bu çocuklarımızı bir nebzede olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Unutulmasın ki, sadece aramızda +1 kromozom farkı var. Aynıyız, çünkü bizlerde hepimiz birer engelli adayıyız. Mutluluklarını görmek en büyük mutluluk. Sevinçlerini görüyorsunuz. Sadece sevgi başka hiçbir şeye gerek yok" dedi.

Alışveriş merkezindeki beyaz eşya firması tarafından PES 2017 gösteri maçı sonrası down sendromlu çocuklara hediyeler verildi. Hediyeleri çocuklara İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve eşi Engelsiz İskenderun Derneği Başkanı Feray Dingil takdim etti. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'de etkinliğe desteklerinden dolayı firma yönetimine teşekkür ederek plaket takdim etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü İçin Tören Düzenlendi03 Aralık 2017 Pazar 19:18
  • 3 Aralık Dünya Engelliler Günü03 Aralık 2017 Pazar 18:58
  • İskenderun’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği03 Aralık 2017 Pazar 18:48
  • ’’Süper Ay’’ İstanbul’dan İzlendi03 Aralık 2017 Pazar 18:48
  • Başkan Asya, "Seçim Taahhütlerimizi Bir Bir Yerine Getiriyoruz"03 Aralık 2017 Pazar 18:43
  • Tiyatro Ve Sinema Sanatçıları Tekerlekli Sandalye İle Gezdi03 Aralık 2017 Pazar 18:13
  • Magiad’tan Kariyer Semineri03 Aralık 2017 Pazar 17:58
  • ‘I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’ Sonuç Bildirgesiyle Sona Erdi03 Aralık 2017 Pazar 17:48
  • Kütahya’da Down Sendromlu Çocuklar 1 Günlüğe Kafe İşletti03 Aralık 2017 Pazar 17:48
  • Bakan Sarıeroğlu: “Engellilerin Atamalarında En Yüksek Puanı Geçerli Sayılacak”03 Aralık 2017 Pazar 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti