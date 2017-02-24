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İskenderun’da Çeşitli Suçlardan Aranan 12 Şahıs Yakalandı

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İskenderun’da Çeşitli Suçlardan Aranan 12 Şahıs Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 12 kişi yakalandı.

İskenderun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, 22 Şubat günü hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, korku, kaygı ve panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme, basit yaralama, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçlarından aranması olan kişilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında 6 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.S., hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.H.A., hakkında 3 yıl 7 ay 35 gün kesinleşmiş hapis cezası olan H.İ., hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.E., hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan S.B., olmak üzere toplam 12 şahıs yakalandı.

Şahıslardan F.S. isimli şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet mermi ele geçirildi.

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