İskenderun’da Final Biletini Alan Takımlar Belli Oldu

16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında İskenderun Spor Salonu ve Sakarya Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Gençler...

16-19 Şubat 2017 tarihleri arasında İskenderun Spor Salonu ve Sakarya Spor Salonu'nda 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Gençler Kız-Erkek Basketbol Yarı Final Turnuvası müsabakaları kıyasıya mücadelelerin ardından sona erdi.

İskenderun'da oynanan yarı final turnuvalarına toplam da 13 ilden 16 takım katılım gösterdi. Müsabakalarda genç kızlarda TED Mersin Koleji Özel Lisesi ile Özel Şişli Açı Anadolu Lisesi İstanbul takımları ve genç erkeklerde ise Özel Gelişim Koleji İzmir ile Özel Fatoş Abla Anadolu Lisesi Ankara takımları Samsun'da oynanacak olan Türkiye finallerine adlarını yazdırdılar.

İskenderun Spor salonunda gerçekleştirilen kapanış töreninde Samsun'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan takımlara madalyaları takdim edildi.

Tüm müsabakaların centilmence geçtiğini ve bu organizasyonun İskenderun'da yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden TBF Hatay İl Temsilcisi Banu Mursal, "Son yıllarda Hatay basketbolda adından sıkça söz ettiriyor. HBB Kadın Basketbol takımının başarıları ile ilimizde de basketbola ilgi oldukça güzel. Bu ilgi ve başarıları da gören TBF bu tür büyük organizasyonları ilimize uygun görüyor. Ben bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada adını finallere yazdıran takımlara bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

İskenderun'da yapılan yarı final müsabakaları sonrası adını finallere yazdıran takımlara başarılar dileyen ve sporculara madalyalarını takdim eden TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar da, müsabakaların centilmence ve fair play ruhu içinde geçmesinden dolayı memnuniyetini ifade ederek final müsabakalarında sporculara başarılar diledi.

Kapanış törenine TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İlçe Mili Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul, İskenderun Belediye Başkan Vekili Levent Duman, İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Ferit Ali Gündel, Türkiye Basketbol Federasyonu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.