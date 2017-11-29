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İskenderun’da Gökkuşağı Büyüledi

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İskenderun’da Gökkuşağı Büyüledi
Hatay'da sağanak yağış sonrası İskenderun Körfezi ile Amanos Dağları arasında ortaya çıkan gökkuşağı büyüledi.

Hatay'da sağanak yağış sonrası İskenderun Körfezi ile Amanos Dağları arasında ortaya çıkan gökkuşağı büyüledi.

İskenderun'da öğlen saatlerine kadar devam eden sağanak yağış sonrası ortaya çıkan ve 30 dakika boyunca gözlenen çift kuşaklı gökkuşağı görsel şölen yaşattı.

İskenderun Körfezi üzerinden Amanos Dağları'na kadar uzanan gökkuşağı nedeniyle çıkan güzel görüntüyü Hataylı vatandaşlar da çekim yaparak kaydetti.

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