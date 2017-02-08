İskenderun’da Hırsızlık Şebekesi Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerlerinden hırsızlık yapan 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun genelinde 6 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları tespit edilen U.B, H.Ö. ve G.Ö. isimli şahıslar, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda iş yerlerinden çalınan elektronik eşyalar da ele geçirildi. Yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.B. ve H.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, G.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.