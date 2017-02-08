İskenderun’da Orman Yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük alan kül oldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi Mezarlığı üst kısmındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli fırtına nedeniyle büyüdü. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, alevlerin çevrede bulunan evlere sıçramaması için de tedbir alındı. Yangında yaklaşık 30 dönümlük alan kül olurken, fırtınanın devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.