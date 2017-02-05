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İskilipli Atıf Hoca'nın yaşantısını anlattılar

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İskilipli Atıf Hoca'nın yaşantısını anlattılar
Çorum'da 'Medreseden Darağacına İskilipli Atıf Hoca' paneli düzenlendi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, "İskilipli Atıf Hoca'nın hapis yattığını odayı müzeye çevirmek istiyoruz" dedi

İskilipli Atıf Hoca'nın ölümünün 91'inci yılı dolayısıyla Çorum'un İskilip İlçesi'nde "Medreseden Darağacına İskilipli Atıf Hoca" paneli gerçekleştirildi. Çorum Belediyesi, İskilip Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Atıf-Der'in organizasyonuyla Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen panelde, kaleme aldığı 'Frenk Mukallitliği ve Şapka' adlı eserinden dolayı Ankara İstiklal Mahkemesi'nce idam edildiği bilinen İskilipli Atıf Hoca'nın idamı, yaşantısı, düşünceleri ve toplum üzerindeki etkisi ele alındı.

ATIF HOCA'YI KONUŞTULAR
Atıf-Der Başkanı Erdal Bıyık, Atıf Hoca'nın 91 yıl önce hukuksuz bir şekilde idam edilerek şehit düştüğünü belirterek, "Amacımız bu alimlerimizin iadeyi itibarlarının verilmesini sağlamaktır" dedi. İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma da Atıf Hoca'nın İskilipli olmasıyla gurur duyduklarını vurguladı. Atıf Hoca'nın mezarının İskilip'e getirildiği dönemde İskilip Belediye Başkanı olan Merkez Valisi Orhan Öztürk ile eski Milletvekili Mehmet Sılay ise Atıf Hoca'nın kabrinin araştırılması ve İskilip'e getirilmesi sırasında yaşadıklarını anlattı.

MÜZE YAPMAK İSTİYORUZ
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ise, "Sadece İskilipli Atıf Hoca'yı asmakla kalmıyorsunuz, bir de onun evladını, eşini çok zor durumlara düşürüyorsunuz. Bundan sonraki nesli çok zor durumlara düşürüyorsunuz. Bir kişi çekmiyor bir ızdırabı, bir sürü insana mal olan bir şey" dedi. Atıf Hoca'nın hapis kaldığı odayı mescit olarak kullandıklarını dile getiren Kurtulmuş, üniversite içerisinde Adnan Menderes ve İskilipli Atıf Hoca ile ilgili bir müze oluşturmak istediklerini kaydetti.

Panelde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Umut İnan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yaramış ve tarihçi Mustafa Armağan da Atıf Hoca'nın idamı ve toplum üzerindeki etkisi üzerine sunum yaptı. Panele AK Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, İskilip Kaymakamı Bahadır Güneş, Atıf Hoca'nın torunu Ahmet Faruk İmal da katıldı.

AA-ÇORUM

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