İskilip’te Motorsiklet Kazası: 1 Yaralı

Çorum'un İskilip İlçesi'de, seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çorum'un İskilip İlçesi'de, seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Hastane yolu caddesinde meydana geldi. Kazada Mustafa Kale (20) isimli motosiklet sürücüsü seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücüye ilk müdahale İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Sorumlusu Erhan Ateş tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücüyü sakinleştiren Ateş, yaralı hakkında da olay yerine gelen sağlık ekibine bilgi verdi. Ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kale, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.