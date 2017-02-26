  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 6 °C

İskilip’te Motorsiklet Kazası: 1 Yaralı

» »
İskilip’te Motorsiklet Kazası: 1 Yaralı
Çorum'un İskilip İlçesi'de, seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Çorum'un İskilip İlçesi'de, seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Hastane yolu caddesinde meydana geldi. Kazada Mustafa Kale (20) isimli motosiklet sürücüsü seyir halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç sürücüye ilk müdahale İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi Bilgi İşlem Sorumlusu Erhan Ateş tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücüyü sakinleştiren Ateş, yaralı hakkında da olay yerine gelen sağlık ekibine bilgi verdi. Ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kale, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

İskilip’te Motorsiklet Kazası: 1 Yaralı

İskilip’te Motorsiklet Kazası: 1 Yaralı

İskilip’te Motorsiklet Kazası: 1 Yaralı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Neuroland, Bolu’da İlk Kez 14burda Avm’de26 Şubat 2017 Pazar 17:33
  • Malatya’nın Akçadağ İlçesinde "Nevruz Çiçekleri" Açmaya Başladı26 Şubat 2017 Pazar 17:18
  • Afyonkarahisar Baro Başkanı Av. Turgay Şahin:26 Şubat 2017 Pazar 17:08
  • Vali Toprak Suriyelilerin Sorunlarını Dinledi26 Şubat 2017 Pazar 17:08
  • 1.amatör Küme Büyükler Ligi26 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Suriyeli Engelli Vatandaşlara Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi26 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Siverek Belediyespor - Ceylanpınar Belediyespor: 4-026 Şubat 2017 Pazar 17:03
  • Aliağa Masterler: 2 Didim Masterler: 126 Şubat 2017 Pazar 16:58
  • Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’nde Yılmaz Üçkan Dönemi26 Şubat 2017 Pazar 16:58
  • Başkan Vekili Akgül’den Şehit Aileleri Ve Yaşlılara Moral Ziyareti26 Şubat 2017 Pazar 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti