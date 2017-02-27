İşkur Bin 400 İşçi Alacak

İşkur Batman İl Müdürlüğü tarafından belediyeler, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Müftülüğü işbirliği ile 6 ay süre ile...

İşkur Batman İl Müdürlüğü tarafından belediyeler, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Müftülüğü işbirliği ile 6 ay süre ile istihdam edilmek üzere bin 400 geçici işçi alınacak.

İşkur İl Müdürü Besim Eviz, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ilimizde işsizliğin azaltılması ve çalışan nüfusun artırılması amacıyla belediyeler, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve İl Müftülüğünde 6 ay süre ile istihdam edilmek üzere bin 400 geçici işçi alımımız gerçekleşecektir. Projeler kapsamında alınan işçiler; çevre temizliği, park bahçe düzenlenmesi, ağaçlandırma ve kamusal alt yapının yenilenmesi gibi toplum yararına projelerde istihdam edilecektir. Başvurular 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında 5 gün süreyle İl Müdürlüğümüze veya www.iskur.gov.tr elektronik adresi aracılığı ile yapılacaktır" dedi.