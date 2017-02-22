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İşkur İl Müdüründen Yücekaya’dan Togem’e Ziyaret

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İşkur İl Müdüründen Yücekaya’dan Togem’e Ziyaret
Adıyaman İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekeya, Gölbaşı Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi'ni (TOGEM) ziyaret ederek açılacak kurslar için hazırlanan...

Adıyaman İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekeya, Gölbaşı Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi'ni (TOGEM) ziyaret ederek açılacak kurslar için hazırlanan sınıfları gezdi.

Adıyaman İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekeya, 2016 yılında 75 kursiyerin faydalandığı sınıfları gezdi. TOGEM Başkanı Birgül Özdemir, çalışmaları hakkında bilgi vererek, sınıflardaki imkanları anlattı. Özdemir, 2016 yılında kurslardan 5 farklı kurstan 75 kursiyerin faydalandığını belirterek ayrıca ihtiyaç sahibi yaklaşık bin kişiye giyim ve gıda yardımında da bulunduklarını söyledi.

Adıyaman İşkur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekeya da 2017 yılında da kursların devam etmesini arzuladığını belirterek, TOGEM Başkanı Birgül Özdemir'e çalışmalarında başarı diledi.

İşkur İl Müdüründen Yücekaya’dan Togem’e Ziyaret

İşkur İl Müdüründen Yücekaya’dan Togem’e Ziyaret

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