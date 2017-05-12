İşkur, Lise Öğrencilerine Yönelik ‘Meslek Tanıtım Günleri’ Düzenledi

İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü tarafından "Meslek Tanıtım Günleri" kapsamında İl Kültür Merkezinde Lise öğrencilerine yönelik program gerçekleştirildi.

İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü tarafından "Meslek Tanıtım Günleri" kapsamında İl Kültür Merkezinde Lise öğrencilerine yönelik program gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda konuşma yapan İşkur Niğde İl Müdürü Ali Bingül, Kurumlarının 1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu adıyla kurulduğunu, uzun bir süre yurtdışına işçi gönderme görevini üstlendiğini, 2003 yılından itibaren kısa adı İŞKUR olarak isminin değiştirilerek işgücü piyasasında etkin bir şekilde rol almaya başladığını belirtti.

İŞKUR'un hizmetlerine değinen İl Müdürü Bingül, bunların "Toplum yararına programlar', "İşbaşı eğitim programları', "Meslek edindirme kursları', "Girişimcilik eğitim programları', "İş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri', "İşgücü piyasası analizi', "İşçi ve işveren incelemeleri" gibi daha birçok konuda işgücü piyasasına katkı sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Bingül, büyük şehirlerde istihdam fuarları, Üniversitelerde kariyer günleri ve Niğde'de Meslek tanıtım günleri düzenlemelerinin başlıca nedeninin öğrenim hayatı devam eden gençlerin meslek seçme aşamasında oluşan sorunları bir nebze de olsa çözüme kavuşturmak adına yardımcı olmak, yeni mezun olan veya olacak gençlerin öğrenim hayatından sonra iş hayatında onları nelerin beklediğini, az da olsa hissettirebilmek ve hergün yüzlerce işveren ve işsiz ile yüz yüze tecrübeleri aktarma çabasında olduklarını vurguladı.

İŞKUR Niğde İl Müdürü Bingül, "Meslek Tanıtım Günleri" kapsamında lise öğrencilerine hitaben sürdürdüğü konuşmasında daha sonra şunları söyledi:

"Şimdi seçeceğiniz meslek sizlerin yaşam statüsünü belirleyecek. Nasıl bir iş sahibi olursanız, nasıl bir arabaya sahip olacağınızı, nasıl bir evde oturacağınıza kadar bu iş geleceğinizi belirleyecek. Yani önünüzdeki şu 3-4 yıl çok önemli. Bu yıllar içerisinde hayatınızın bundan sonraki kalan kısmını hangi meslekte devam ettirecekseniz. Artık o meslek sizin herşeyiniz olacak. Bu nedenden dolayı iyi düşünmeli doğru hareket etmeliyiz. Geleceğimizi belirleyecek mesleği seçerken dikkatli olmalıyız. Ben katılımalarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, öğrenim hayatınızda başarılar dilerim."

Program meslek tanıtım filmleri ve programa katılan işverenlerin tecrübelerinin konuşmalarıyla devam etti.