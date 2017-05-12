  • BIST 95.099
  • Altın 141,314
  • Dolar 3,5725
  • Euro 3,9014
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 16 °C
  • Sinop 18 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 16 °C

İşkur, Lise Öğrencilerine Yönelik ‘Meslek Tanıtım Günleri’ Düzenledi

» »
İşkur, Lise Öğrencilerine Yönelik ‘Meslek Tanıtım Günleri’ Düzenledi
İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü tarafından "Meslek Tanıtım Günleri" kapsamında İl Kültür Merkezinde Lise öğrencilerine yönelik program gerçekleştirildi.

İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü tarafından "Meslek Tanıtım Günleri" kapsamında İl Kültür Merkezinde Lise öğrencilerine yönelik program gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda konuşma yapan İşkur Niğde İl Müdürü Ali Bingül, Kurumlarının 1946 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu adıyla kurulduğunu, uzun bir süre yurtdışına işçi gönderme görevini üstlendiğini, 2003 yılından itibaren kısa adı İŞKUR olarak isminin değiştirilerek işgücü piyasasında etkin bir şekilde rol almaya başladığını belirtti.

İŞKUR'un hizmetlerine değinen İl Müdürü Bingül, bunların "Toplum yararına programlar', "İşbaşı eğitim programları', "Meslek edindirme kursları', "Girişimcilik eğitim programları', "İş ve meslek danışmanlığı faaliyetleri', "İşgücü piyasası analizi', "İşçi ve işveren incelemeleri" gibi daha birçok konuda işgücü piyasasına katkı sunmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Bingül, büyük şehirlerde istihdam fuarları, Üniversitelerde kariyer günleri ve Niğde'de Meslek tanıtım günleri düzenlemelerinin başlıca nedeninin öğrenim hayatı devam eden gençlerin meslek seçme aşamasında oluşan sorunları bir nebze de olsa çözüme kavuşturmak adına yardımcı olmak, yeni mezun olan veya olacak gençlerin öğrenim hayatından sonra iş hayatında onları nelerin beklediğini, az da olsa hissettirebilmek ve hergün yüzlerce işveren ve işsiz ile yüz yüze tecrübeleri aktarma çabasında olduklarını vurguladı.

İŞKUR Niğde İl Müdürü Bingül, "Meslek Tanıtım Günleri" kapsamında lise öğrencilerine hitaben sürdürdüğü konuşmasında daha sonra şunları söyledi:

"Şimdi seçeceğiniz meslek sizlerin yaşam statüsünü belirleyecek. Nasıl bir iş sahibi olursanız, nasıl bir arabaya sahip olacağınızı, nasıl bir evde oturacağınıza kadar bu iş geleceğinizi belirleyecek. Yani önünüzdeki şu 3-4 yıl çok önemli. Bu yıllar içerisinde hayatınızın bundan sonraki kalan kısmını hangi meslekte devam ettirecekseniz. Artık o meslek sizin herşeyiniz olacak. Bu nedenden dolayı iyi düşünmeli doğru hareket etmeliyiz. Geleceğimizi belirleyecek mesleği seçerken dikkatli olmalıyız. Ben katılımalarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, öğrenim hayatınızda başarılar dilerim."

Program meslek tanıtım filmleri ve programa katılan işverenlerin tecrübelerinin konuşmalarıyla devam etti.

İşkur, Lise Öğrencilerine Yönelik ‘Meslek Tanıtım Günleri’ Düzenledi

İşkur, Lise Öğrencilerine Yönelik ‘Meslek Tanıtım Günleri’ Düzenledi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Umurbey’li Güreşçilerden Büyük Başarı12 Mayıs 2017 Cuma 16:39
  • Lapseki Myo’da Şiir Dinletisi12 Mayıs 2017 Cuma 16:39
  • Tepebaşı’ndan ‘Anneler Gününe Özel’ Adlı Oyun12 Mayıs 2017 Cuma 16:39
  • Başkan Kuzu’dan Anneler Günü Mesajı12 Mayıs 2017 Cuma 16:37
  • Mobil Ptt Aracı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Hizmet Vermeye Başladı12 Mayıs 2017 Cuma 16:37
  • Ayto Akademiden Üreticiler İçin Gıda Güvenliği Eğitimi12 Mayıs 2017 Cuma 16:37
  • Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Çirik’ten 2 Şehit İçin Taziye Mesajı12 Mayıs 2017 Cuma 16:37
  • 15 Temmuz Şehitleri İçin Fidanlık Oluşturuldu12 Mayıs 2017 Cuma 16:37
  • Arap: “Çiftçilerimize Son 15 Yılda Yaklaşık 1.2 Milyar Tl Destekleme Ödemesi Yapıldı”12 Mayıs 2017 Cuma 16:37
  • Esogü Hastanesi’ne Yeni Bebek Bakım Ve Emzirme Odası12 Mayıs 2017 Cuma 16:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti