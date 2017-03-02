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İŞKUR personeli noter kurasıyla belirlenecek

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İŞKUR personeli noter kurasıyla belirlenecek
Kırıkkale'de Valilik ve Belediye Başkanlığı'nca düzenlenen Halk Günü'nde vatandaşlar taleplerini iletti, şikayetlerini anlattı. Başkan Yardımcısı Mutlu, İŞKUR tarafından belediyelerde istihdam edilecek olan personellerin kura ile belirleneceğini söyledi

Kırıkkale Valisi Dr. M. İlker Haktankaçmaz, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini alıp değerlendirmek üzere dördüncüsü gerçekleştirilen toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Valilik Konferans Salonu'nda yapılan halk buluşmasına Vali Yardımcısı Adnan Kayık, daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Haktankaçmaz, "Dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantıda, sizlerin dileklerini, isteklerini dinledik. Her kurum kendisi ile ilgili konuları not alarak, sorunun çözümü noktasında çalışma gerçekleştirecektir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Toplantıya katılan muhtarlar ve vatandaşlar talep, öneri, şikâyet ve temennilerini dile getirdi. Daire müdürleri tarafından da gerekli notlar alınarak, ilgililere gerekli açıklamalar yapıldı.

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İŞKUR PERSONELİ NOTER 
KURASIYLA BELİRLENECEK
Kırıkkale Belediyesi'nce düzenlenen Halk Günü Etkinliği'nde ise Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcıları, ilgili birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar aracısız bir şekilde sorunlarını iletirken, çözümü için ilgili birim müdürlerine talimat verildi. Etkinliğe katılan vatandaşlar ilgi ve alakalardan dolayı memnuniyetlerini belirterek, teşekkür etti. Belediye Başkan Yardımcısı Bakır, İŞKUR personellerinin alımı konusunda bir açıklamada bulunarak, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın aldığı karar ile tüm Türkiye'de İŞKUR personellerinin alımı kura ile belirlenecek. 8 Mart Çarşamba günü kuranın noter huzurunda çekilecek" dedi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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