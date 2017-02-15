İşkur’dan ’Açık İş İstatistikleri Çalışması’

Samsun Çalışma ve İş Kurumu tarafından 2017 Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında "Açık İş İstatistikleri Çalışması" yapılacak.

Samsun Çalışma ve İş Kurumu tarafından 2017 Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında "Açık İş İstatistikleri Çalışması" yapılacak.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan Samsun Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Haşim Meydan, araştırmanın 24'ünün 50+ istihdamlı, 66 tanesinin de 10-49 çalışanı olan iş yerleri olmak üzere il genelinde toplam 90 işletme yüz yüze görüşme tekniği ile ziyaret edilerek gerçekleştirileceğini söyledi.

Çalışma ile Avrupa Birliği mevzuatının öngördüğü şekilde Samsun genelini yansıtan açık iş istatistiklerinin derlenmesi amaçlandı. İŞKUR tarafından tasarlanan Açık İş İşletme Bilgi Formu yardımıyla gerçekleştirilecek araştırma ile birlikte Samsun geneline ilişkin çalışanların mesleklere ve cinsiyete göre dağılımları, ilgili çeyrekteki açık işlerin sayısı ile açık işler için talep edilen beceriler belirlenmeye çalışılacak. Samsun ve Türkiye genelinde 13-28 Şubat tarihleri arasında yapılacak çalışma ile; Türkiye'de işgücü piyasasının talep tarafındaki gelişmeleri yansıtabilecek, uluslararası standartlar ile uyumlu, kendi içerisinde tutarlılığı ve karşılaştırabilirliği olan üçer aylık dönemler için açık iş istatistikleri derlenecek.

İl Müdürü Haşim Meydan, iş yeri ziyaretleri esnasında işverenlere İŞKUR hizmetlerini tanıtmanın yanı sıra yükümlülükleri, hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti de vereceklerini açıkladı. İşverenin İŞKUR'un sunduğu diğer hizmetlere ilişkin görüş ve önerilerini almayı işgücü yetiştirme alanında işverenlerden etkin olarak yararlanmayı hedeflediklerini belirten Meydan, araştırmanın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, çalışma çalışma hayatının tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması temennisinde bulundu.