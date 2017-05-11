İşkur’dan Bilgilendirme Sunumu

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Çanakkale İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Yatırımcılar İçin Devlet destekleri Eğitimi düzenlendi.

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Çanakkale İl Genel Meclisi Toplantı salonunda Yatırımcılar İçin Devlet destekleri Eğitimi düzenlendi.

Eğitime, Çanakkale İŞKUR İl Müdürlüğü, KOSGEB Müdürlüğü, TKDK Çanakkale İl Koordinatörlüğü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Kredi Garanti fonu A.Ş. Balıkesir Şubesi ve İşletme temsilcileri katıldı. Eğitimde, Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri tarafından kamu ve özel sektör işyerleri için merkezi ve yerel düzeyde uygulanan mali ve teknik desteklere ilişkin öncelikler, kapsam, yararlanma koşulları, başvuru için gerekli belgeler gibi hususlarda bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitimde, Çanakkale İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mustafa Höke yaptığı sunumda, 2017 yılı sonuna kadar alınacak işçilerin tüm vergi ve sigorta maliyetlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını, İşbaşı eğitim programı kapsamında deneyim kazanmak üzere 719 kişinin halen maaş ve GSS primleri karşılanarak istihdam edildiğini, İŞKUR'dan girişimcilik sertifikası alanlardan 42'sinin KOSGEB desteği ile kendi işini kurduğunu açıklayarak tüm işverenleri bu desteklerden faydalanmaya davet etti.