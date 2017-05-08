  • BIST 94.141
  • Altın 141,157
  • Dolar 3,5618
  • Euro 3,8968
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 23 °C
  • Trabzon 20 °C

İşkur’dan Çaykur İşçi Alımlarına Yönelik Açıklama

» »
İşkur’dan Çaykur İşçi Alımlarına Yönelik Açıklama
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı fabrikalarda daha önce 4 Nisan 2017'de başlayacağı duyurulan ancak ertelenen bin 500 mevsimlik işçi...

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) bağlı fabrikalarda daha önce 4 Nisan 2017'de başlayacağı duyurulan ancak ertelenen bin 500 mevsimlik işçi alımı başvuruları için, çay bölgesi illerinde (Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun) ikamet etme şartı getirildi. Bu bağlamda başvurular 9 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinden ve İŞKUR'a bağlı birimlerden alınmaya başlanacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin, "ÇAYKUR tarafından ilimizde bu kapsamda toplam 240 kişi alınacak olup ilimizde bu alımlara Of-Hayrat-Dernekpazarı-Çaykara-Sürmene-Köprübaşı ve Araklı ilçelerinden başvuru yapacak olan vatandaşlarımız Sürmene Hizmet Merkezi'nden başvuru yapabileceklerdir. Diğer ilçelerimiz ise Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile müdürlüğümüze bağlı ilçe belediyelerinde bulunan İŞKUR Hizmet noktalarından başvuru hususunda yardım alabilirler" dedi.

Öte yandan ÇAYKUR personel alım şartı olarak yalnızca erkek adayların başvuru yapabileceğini duyururken, en az ilkokul mezunu olma, engelli ve eski hükümlü olmama ve başvurduğu ilde ikamet etme şartı belirledi. İşe alınacak olan işçiler 1 Haziran 2017 Perşembe günü saat: 13.00'da Of Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çevreci Yatırımların Meyvesi Toplanıyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:39
  • Ilıcalı’dan İha’ya Ziyaret08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:39
  • Esogü Mezunları “Mezunlar Pilavı 2017”de Bir Araya Geldi08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Bando Ve Ciğer Festivali Başlıyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Körfezli Tekvandocular Madalyalarla Gururlandırdılar08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Eğitim Bir-sen Anneleri Unutmadı08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Hakkari Evi Kente Renk Katıyor08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Trafik Cezasına Sevinen Adama Plaket08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Üniversiteli Gençlerden Magiad’a Teşekkür08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
  • Ktü’de Radyoloji Eğitim Semineri Düzenlendi08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti