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İşkur’dan Engellilere ’Engelleri’ Aşan Fırsat

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İşkur’dan Engellilere ’Engelleri’ Aşan Fırsat
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin mesleki eğitim...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve iş yerine uyumlarının sağlanması, kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek vererek, engellilerin topluma adapte olmalarını sağlıyor.

Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün açtığı projelerden yararlanarak kendi işini kuran engelli vatandaşlardan Yeliz Şen, Bünyamin Sarı ve Cengiz Türk kendi işini kurmak isteyen engelli bireylere seslenerek, "İŞKUR'un engellilere yönelik projeleri sayesinde hayatımızda çok şey değişti. İŞKUR bizlere engelli olmamızın aslında bir engel olmadığını, bize cesur olmamız gerektiğini öğretti ve kendimize olan güvenimiz arttı. Engelli olduğunu düşünenler asla umutsuzluğa kapılmasınlar kimseyi dinlemeden başaracaklarına inansınlar ve İŞKUR'a gitsinler. Kurum çalışanlarının bize bu süreçte manevi destekleri çok fazlaydı. Tüm engelli bireyler girişimcilik kurslarına katılsınlar ve ilgili hibelerden faydalansınlar" ifadelerini kullandılar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Zengin ise, "Öncelikli olarak önümüzdeki 10-16 Mayıs tarihleri "Engelliler Haftası" olması nedeniyle tüm engelli bireylerin haftasını kutlarım. Engelli bireylerimiz hayatlarında bir engel bulunduğunu düşünmesinler, kurumumuza gelen her birey bizim için bir değer arz ediyor. Personelimiz her türlü desteği vermeye hazır, buyursun gelsinler. Engelli vatandaşlarımız İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan proje başvuru rehberi ve formunda yer alan şartları taşımaları halinde projelerini hazırlayabilirler" dedi.

Projelerin kamu ve sosyal tarafların temsilcilerden oluşan komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebileceğini ifade eden Zengin, "Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, iş yerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 12 Haziran 2017 tarihine kadar hazırlayıp Trabzon Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne teslim edebilirler" diye konuştu.

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