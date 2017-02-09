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İşkur’dan İstihdam Seferberliği

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İşkur’dan İstihdam Seferberliği
Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Arslan, "Akıl Teri ile Alın Teri ile Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" sloganı ile başlatılan istihdam...

Bartın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Adnan Arslan, "Akıl Teri ile Alın Teri ile Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" sloganı ile başlatılan istihdam seferberliği için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Hedeflerinin Bartın'da işsiz bir tane bile insan bırakmamak olduğunu ifade eden Arslan, "Tarih boyunca birlik beraberlik içerisinde büyük başarılara imza atan Milletimiz son olarak, Ülkemizde milli birlik ve beraberlik değerlerine sahip çıkılarak nelerin başarılabileceğinin en güzel örneğini 15 Temmuz'da göstermiş. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılmış olan Milli Seferberlik ile de devamını getirmektedir. Bu bilinçle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu tarafından "Akıl Teri ile Alın Teri ile Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" sloganı ile başlatılan istihdam seferberliği Genel Müdürlüğümüzün emirleri doğrultusunda ilimizde de başlatılmış ve bu süreçte; vatandaşlarımızın ayağına kadar hizmet götürmek, onların dertlerine derman olabilmek ve sıkıntılarının üstesinden birlikte gelmek amacıyla vatandaşlarımızla daha yakın temas kuracağımız daha aktif bir döneme geçmiş bulunmaktayız" dedi.

Bartın'da bilgilendirme faaliyetleri yapacaklarını kaydeden Arslan, "Bu çalışmaları gerçekleştirirken milli seferberlik vurgusuyla yerel düzeyde tüm paydaşlarımızın bilgilendirilmesi ve sürece dahil edilmesi faaliyetlerimizi de sürdüreceğiz . Bu süreç içerisinde olan ve önemli rehberliğini ve desteğini gördüğümüz Sayın Valimiz Nusret Dirim" e şükranlarımızı sunarken, ilgili sivil toplum kuruluşu başkan ve üyelerine bu Milli seferberliğe katkıda bulunmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ilimiz kamuoyunun bu kapsamda da bilgilendirilmesinde önemli katkı sağlayan ilimizin değerli basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyor. Çalışmalarımızın ilimizde başarı ile sonuçlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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