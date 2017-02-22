İslam Bilgeleri Zirvesi Şanlıurfa’da Yapılacak

'İslamın Evrensel Mesajı Barış, Adalet, Özgürlük" temasıyla 3-4-5 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenecek "Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi', 50'yi aşkın...

'İslamın Evrensel Mesajı Barış, Adalet, Özgürlük" temasıyla 3-4-5 Mart 2017 tarihlerinde düzenlenecek "Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi', 50'yi aşkın düşünür, yazar, akademisyen ve devlet adamını Şanlıurfa'da buluşturacak.

Şanlıurfa Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecek zirvede İslam coğrafyasındaki siyasi-ekonomik istikrarsızlıklar ve bu istikrarsızlıklardan kaynaklanan şiddet hareketleri, küresel ölçekte yapılanmış terör örgütleri ve bu örgütler tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin İslami terör şeklinde yaftalanması, terör örgütlerinin yol açtıkları maddi-manevi yıkımlar karşısında İslam coğrafyasına karşı kalpleri öfkeyle dolan uluslararası kamuoyu, Batılı toplumlarda İslamofobi hastalığının dalga dalga yayılmasına yol açan yanlış bilgilendirme operasyonları ve bu yanlış bilgilendirmeyi bilinçli bir şekilde yürütüp yönlendiren güç odakları" gibi bir dizi güncel konu başlığı ele alınacak.

"İslamın evrensel mesajları dünyaya yayılacak"

Zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, İslam coğrafyasından 50'yi aşkın seçkin düşünür, yazar, akademisyen ve devlet adamını Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da ağırlayacaklarını belirterek, "Şehrimiz, Hz. İbrahim'in yaşadığı şehir. Onun aziz hatırası ve birleştirici kişiliğinin gölgesinde, İslam dininin evrensel mesajları olan "Barış, Adalet ve Özgürlük" anlayışını tüm dünyaya Şanlıurfa'dan ileteceğiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez de katılacak

Zirvenin, İslam coğrafyasında bugün yaşanan sorunlara, bu coğrafyayı uzaktan okumaya, anlamaya, yorumlamaya çalışan Batılı gözlemcilerin yaptıkları değerlendirmelerden çok daha gerçekçi ve ciddi bilimsel açıklamalar getirmeyi hedeflediğini belirten Tuna, zirveye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in de katılacağını belirtti. İslam coğrafyasının sahip olduğu yüksek bilgi ve bilgelik gücünün özü olarak görülen İslam entelektüellerinin Şanlıurfa'da buluşacaklarını belirten Vali Tuna, "Onları, ülkemizde ve şehrimizde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin birer konuğu olarak, mümkün olan en yüksek seviyede ağırlamak arzusundayız" şeklinde konuştu.