İslam İşbirliği Teşkilatı Kktc’de

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile KKTC Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeleri'nde İhracat...

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile KKTC Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeleri'nde İhracat Stratejileri" konulu bölgesel eğitim çalıştayı Girne'de başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üye Ülkeleri'nde İhracat Stratejileri konulu bölgesel eğitim çalıştayı KKTC'nin Girne kentinde başladı. KKTC'nin gözlemci üye olduğu ve tüm toplantılara Kıbrıs Türk Devleti adı altında katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı kuruluşlardan biri olan ve merkezi Kazablanka'da bulunan İslam Ticareti Geliştirme Merkezi ile Dışişleri Bakanlığı ortak organizasyonunda düzenlenen çalıştay, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden uzmanların katılımıyla 5-7 Aralık tarihler arasında gerçekleşiyor.

Çalıştay'ın açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Kıbrıslı Türklerin gerekli fırsatları yaratarak dost ülkelerle işbirliği geliştirmesinin yadırganmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk tarafının dost ülkelerle ticaret, ihracat ve diğer konularda strateji ve işbirliği geliştirilmesinin önemine işaret eden Lakadamyalı, , Kıbrıslı Türklere 50 yıldır uygulanan ambargoların acilen kaldırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Lakadamyalı, uluslararası toplumdan Kıbrıs Türklerine uygulanan ambargoları kaldırmasını da istedi.

İslam Ticareti Geliştirme Merkezi Genel Müdürü adına bir konuşma yapan, Çalışma ve Eğitim Bölümü Başkanı Mamoudou Sall ise organizasyonun amacının ilk ihracatçılarla, teşkilata üye ülkeler arasında, ticaret ve ihracat stratejileri ve kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak insan kaynaklarının kapasitesini geliştirmek ve yükseltmek olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın içeriğiyle ilgili bir sunum yapıldı ve İslam Ticareti Geliştirme Merkezi hakkında tanıtım filmi gösterildi.

Çalıştay, açılış töreninin ardından basına kapalı olarak devam etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerden uzmanların katıldığı çalıştayda, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Merkez Bankası yetkilileri de sunum yapacak. Devlet Planlama Örgütü'nün yanı sıra Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan temsilciler toplantıda yer alacak.

Sabah ve öğle oturumlarıyla günde 2 seans olarak gerçekleştirilen çalıştay kapsamında, katılımcılar 7 aralık Perşembe günü katılım sertifikalarını alacaklar ve aynı gün kuzey Kıbrıs'ı tanıtıcı gezi programlarına da katılacak.