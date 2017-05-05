İslam Medeniyetinde Harran Sempozyumu Başladı

Şanlıurfa'da 1'inci uluslararası islam tarihi ve medeniyetinde Harran sempozyumu başladı.

Şanlıurfa'da 1'inci uluslararası islam tarihi ve medeniyetinde Harran sempozyumu başladı.

Harran Kaymakamlığı, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Harran Belediyesi'nde organize edilen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa İl Müftülüğü, Türk Hava Yolları ve İslam Tarihçileri Derneği tarafından desteklenen, "1. Uluslararası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Harran Sempozyumu" başladı.

5-6-7 Mayıs 2017 Tarihlerinde, tarihi Harran harabelerinin gölgesinde yapılan sempozyumun açılış törenine Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Harran Kaymakamı Temel Ayca, AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, İl Müftüsü İhsan Açık, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Vali Tuna, "Urfa, Ülkenin Geleceğini Şekillendirecek Bir Kenttir"

Sempozyumun açılış töreninde bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Harran'ın insanlık tarihi, İslam ve Türk İslam tarihi açısından önemli ve kadim bir şehir olduğuna vurgu yaptı. Harran'ın yanında Urfa'nın Türkiye'nin zengin tarihi geçmişe sahip bir kent olduğunun altını çizen Vali Tuna, genç nüfusuyla Şanlıurfa'nın, ülkenin geleceğine yön verecek bir potansiyel olduğunu ifade etti.

Harran'ın, UNESCO dünya mirası geçici listesinde yer aldığını hatırlatan Vali Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü, "Harran, İslamdan önce ve sonra da bilim tarihinin merkezi olmuştur. Harran Okulundan yüzlerce dini, beşeri ve doğa bilimlerinde âlimler yetişmiştir. Bunların yüzlerce eseri hala bilim çevrelerinde kullanılmaktadır. Harran, mimarlık tarihi açısından da çok zengindir. 150 odasıyla Harran kalesi, dünyanın en antik yapılarından biridir. Bir kaç ay içerisinde restorasyonuna başlanacak olan Harran Ulu Camii, Harran için çok değerli bir eserdir. Hz. Ömer'in, sahabe İyad bin Ganem'in, Nureddin Zengi'nin ve Selahaddin Eyyübi'nin bize emanetidir. 11 dönüm üzerine kurulu olan bu cami, her bakımdan Şam Emevi Camiine benzetilmektedir. Harran ve çevresinde bulunan, her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve bu organizasyonun adına yapıldığı Hayat-ı Harrani, Harran için önemli bir değerdir. Bu çalışmaların hepsi Şanlıurfa'mızın marka değerini artıracak çok önemli çalışmalardır. Özellikle üniversite ve bilim kuruluşlarımızın yaptığı çalışmalar ve katkılar burada kültür turizmi adına yapılan kazılar ve bunların teşhir, tanzim, tanıtımının yapılması, beraberinde yapılacak sosyo-kültürel faaliyetleri birbirinden ayırmak mümkün değil. Bu vesileyle hem yurt içinde hem de yurt dışında Şanlıurfa'nın sahip olduğu değerler, güzellikler ve kültürel miras tanıtılacaktır. Böylece burası eskiden olduğu gibi insanların dolup taştığı, bolca ziyaret edildiği, burada yaşayan insanların da bundan istifade ettiği bir yer olacaktır. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa, ülkenin geleceğini şekillendirecek bir kenttir"

Kaymakam Ayca, "Harran'ı Dünyaya Tanıtmalıyız"

Harran'ın, sahip olduğu zengin kültürel mirasla bizler için büyük bir miras ve emanet olduğunu kaydeden Harran Kaymakamı Temel Ayca ise, "Bu büyük mirasa onu tanıyarak ve onu dünyaya tanıtarak sahip çıkabiliriz. Harran, kültür turizminde olduğu kadar inanç turizminde de çok önemli bir yerdir. Hayat-ı Harrani Harran'da yaşamış çok önemli bir değerdir. Hayat-ı Harrani'yi ve Harran'ı önce tanımak, daha sonra da ülke çapında ve dünyada tanınmasını sağlamak önemlidir. Harran zaten bu ilgiyi hak ediyor ve bugüne kadar tüm dünyanın gözü burada. Bizim üzerimize düşen bu mirası gözümüz gibi korumak, bilinmeyenlerini keşfetmek ve tüm insanlığa tanıtarak gelecek nesillere miras olarak devretmektir" dedi.

"Sempozyum Çok Önemli"

Harran'ın, Göbeklitepe'nin ve sahip olduğu zengin değerleriyle Şanlıurfa'nın araştırılmasının, konuşulmasının ve gündeme gelmesinin önemine vurgu yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de, açılış töreninde yaptığı konuşmada sempozyumu çok önemli bulduğunu kaydetti. Çiftçi, "Bu kadim şehirdeki medeniyetin ne olduğunu anlamak açısından bu sempozyumun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinliklere hep destek veriyor, kentimizin kadim tarihini, kültürünü ve medeniyetini dünyaya tanıtmak için çaba sarf ediyoruz. Harran gerek dini, gerekse kültürel açıdan şehrimizin en önemli hazinelerinden biridir. Bu hazinemizin korunması, bilinmeyenlerinin ortaya konması, korunup yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına emek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.