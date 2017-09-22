İslambey’de Çalışmalar Tüm Hızıyla Sürüyor

İslambey Caddesi'ne "Prestij" kazandıracak çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, trafiğe kapatılan caddede altyapı çalışmalarının büyük bir bölümü...

İslambey Caddesi'ne "Prestij" kazandıracak çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, trafiğe kapatılan caddede altyapı çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlandı.

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın vizyon projelerinden biri olan "Eyüp Caddeleri Prestij Kazanıyor" projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Caddede bir taraftan kanalizasyon ve su hatları yenileniyor, doğalgaz hatları ilgili çalışmalar yapılıyor, bir taraftan da yeni elektrik hatları döşeniyor.

Caddede altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından peyzaj, kent mobilyası, ağaçlandırma, tretuvar ve aydınlatma elemanları ile ilgili düzenlemeler, yapılacak çalışmaların kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Yaya ve araç trafiği için yapılan tasarımlarda, en ince detaylar gözden geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda tutuldu.

Proje sayesinde Eyüp'ün caddeleri yeni kimlik kazanacak, göz kamaştırıcı bir görünüme sahip olacak.