İslami İlimler Öğrenmek İsteyenler İçin Uzaktan Eğitim Fırsatı

Aziz MahmûdHüdâyi Vakfı bünyesinde kurulan ve ilahiyat eğitimi veren Hüdâyi Uzaktan Eğitim Merkezi (HUZEM) kayıtları devam ediyor.

İslami İlimler öğrenmek isteyen 7’den 70’e herkes eğitime katılabiliyor. HUZEM’de derslerAziz MahmûdHüdâyi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi’nin (İLAM) akademik kadrosunda yer alan, alanında uzman hocalar tarafından veriliyor. İnternet üzerinden sanal sınıf ortamında görülen dersler hafta içi saat 20.00’ den itibaren birer saatlik süre ile işleniyor. Aynı zamanda sisteme kaydedilen derslerin tekrarını öğrenci istediği zaman izleyebiliyor. Dönem sonunda internet üzerinden yapılan sınavda başarılı olan öğrencilere ise “HUZEM Sertifikası” veriliyor.

Temelde İslami ilimler eğitimi vermek üzere 2014 yılında kurulan HUZEM, altı dönemdir kesintisiz bir şekilde eğitim ve öğretim hizmetlerini devam ediyor. Amacı ilahiyat eğitimi vermek olan programda, bireylerin temel İslami ilimlerde belirli bir düzeye ulaşabilmeleri hedefleniyor. Dileyen herkesin katılabildiği HUZEM’den bugüne kadar 1400 öğrenci mezun oldu. HUZEM’degüz ve bahar olmak üzere iki ayrı dönemden oluşan dersler 14-14 olmak üzere toplamda 28 haftayı kapsıyor.

Dersler Online Olarak İşleniyor

HUZEM’de dersler alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, istediğiniz her yerden, bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak takip edilebiliyor.Katılımcılar istediği zaman dersleri tekrar izleyebiliyor; sorularını ise sistem üzerinden öğretmenlere ulaştırabiliyor. Uzaktan eğitim programına kayıtlar www.huzem.org internet adresinden ve HUZEM’inKüçükçamlıca’da bulunan ofisinden yüz yüze gerçekleşiyor.