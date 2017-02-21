İşler kötü gidiyorsa…

İşler kötü gittiğinde, kötü giden bu gidişatın değerlendirilmesi sırasında, kendisini hata yapmaz sananlar yüzünden sorunlar yumak oluyor.

Ve sorunlarımız çözülmesi mümkün olmaz duruma geliveriyor.

İşlerin neden kötü gittiğini araştırırken, her kes payına düşeni alma erdemini göstermelidir.

Bu anlayış, çözüme atılmış önemli bir adımdır.

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Almanya’da bir fabrikada işler kötü gitmeye başlıyor.

Fabrikayı yönetenler, sadece çalışanları suçlama yerine, bu kötü gidişe son vermek için, işlerin neden kötü gittiğini, fabrikada çalışanlara sormaya karar veriyorlar.

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Çalışanlardan alınan cevaplar, yönetenleri şaşırtıyor, alınan cevapların,

- %36’sı kabahatin, fabrikada ki işçiye yakın çalışan formen ve ustabaşlarında olduğunu,

- %33’ü suçun, Fabrika sahibinde kaynaklandığını,

- %31’i suçun işçilerde olduğunu söylüyor.

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Yalnız çalışanlardan bir kişinin verdiği cevap çok farklı.

Bu çalışan diyor ki:

Kabahat bende, ayrı ayrı hepimizde.

“ Herkes işyerindeki kendi davranışları ile ve yaptıkları ile etraflarında, kendi kişisel atmosferini oluşturuyor.

Bu atmosfer işletmenin genel iklimini meydana getiriyor.

Fabrikada işlerin kötüye gitmesi bana göre oluşan bu kişisel atmosferden kaynaklanıyor” diyor.

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Yaşamın aşağı yukarı her alanında, işler iyi gitmediğinde önce suçluyu belirleme alışkanlığımız öne çıkıveriyor.

Oysa sorunun neden kaynaklandığını araştırmıyoruz.

Bunu en çok siyasetçilerin yaptığını söylesek, siyasilere haksızlık mı yapmış oluruz, ne dersiniz?

Toplumun iklimini bozmak yerine, sorunların çözümüne niyetlenmek en doğru yol değil mi?.

Muhalif olanlara suçu atıvermekle sorunların çözülemediğini yaşayarak öğrenmiş olmamız lazım.

Sorunların tespiti ve çözümünü kolaylaştırma gayreti, toplumun ve demokrasinin sağlığı içinde önemli…