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İşleri Güçleri Kardeşlik
Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri "Kardeşlik Okulu" projesi ile mülteci çocuklar ile Türk çocukları buluşturarak, birbirlerini tanımalarını...

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri "Kardeşlik Okulu" projesi ile mülteci çocuklar ile Türk çocukları buluşturarak, birbirlerini tanımalarını ve kaynaşmalarını sağlamak için proje geliştirdi. Bu kapsamda mülteci çocuklar ile Türk çocuklar Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen etkinlikte bir araya geldiler.

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri "Kardeşlik Okulu" adı altında geliştirdikleri proje ile iç savaş nedeniyle Türkiye'ye kaçmak zorunda kalan ve Düzce'ye yerleşen mülteci çocuklarla, Türk çocukların uyumunu sağlamak ve arkadaşlık kurmaları için çalışma yapmaya başladılar. Bu kapsamda mülteci çocuklar ile Türk çocuklarını aynı sınıf ve oyun alanlarında buluşturan üniversite öğrencileri Gizem Süer, Ebru Karakaya, Arif Fidan ve Kemal Yavaş'ın geliştirdiği projede ayrıca sosyal etkinliklerle öğrencilerin kaynaşmasını sağlıyorlar. Proje kapsamında 25'i mülteci 25'i Türk toplam 50 öğrenciyi Gölyaka Kültür Park'ta düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya getiren öğrenciler, uçurtma şenliği de düzenlediler.

Proje hakkında bilgiler veren proje lideri Kemal Yavaş, "Biz Düzce Üniversitesi sosyal hizmet öğrencileri olarak 2 aydır Kardeşlik Okulu isimli mülteci ve Türk çocukları kaynaştırmaya yönelik bir proje yürütüyoruz. Projemize en büyük katılımın olacağı piknik etkinliğimizi yaptık. Bu sayede birbirlerine kaynaşmakta zorlanan çocukların, kaynaşmasını ve kardeşlik duygularının gelişmesini sağlıyoruz. Şuana kadar projemizden olumlu dönüşler aldık. Devamı gelecek ve çocukların birbirlerine kardeşlik bağı ile bağlanmasına vesile olacağız" dedi.

İşleri Güçleri Kardeşlik

İşleri Güçleri Kardeşlik

İşleri Güçleri Kardeşlik

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