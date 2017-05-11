İşletmeler ’Yeşil Kutuyla’ Tanıştı

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin Tepebaşı Belediyesi desteğiyle başlatmış olduğu Yeşil Kutu Projesi tanıtım...

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin Tepebaşı Belediyesi desteğiyle başlatmış olduğu Yeşil Kutu Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'deki Mavi Bayrak sahibi restoranlar ve Yeşil Kutu Proje sponsorlarının katılımıyla gerçekleşen Özdilek Sanat Merkezi'ndeki lansmanda katılımcı işletmelere, gıda israfı konusunda bilgilendirme yapıldı. Müşterilerin tabakta bıraktıkları yemeği çöpe atmak yerine, kutulayıp eve götürmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Yeşil Kutu Projesi, gıda israfının çevreye ve ekonomiye olan zararlarına dikkat çekerek "kutula götür" davranışının tüketiciler tarafından bir alışkanlık haline getirilmesini hedefliyor. Gıda israfı konusunda kısa sürede farkındalık oluşturan proje, çevreye duyarlı diğer restoranlarda da uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Simay Engür, Mert Derneklioğlu, Eylül Çelik, Mehmet Can Damatoğlu ve Caner Er'den oluşan proje ekibi, Avrupa'daki benzer projelerde elde edilen başarılarda olduğu gibi bireysel farkındalık ve çabayla gıda israfının çevreye olan zararlarının azaltılabileceğini ve Yeşil Kutu hareketini Eskişehir'deki tüm restoranlarda başlatmayı hedeflediklerini belirtti. Proje Danışmanı Doç. Dr. Figen Ünal Çolak ise Eskişehir'in doğaya ve çevreye duyarlı imajını yeni bir yeşil projeyle destekleyerek, pek çok alanda olduğu gibi bireysel gıda israfı konusunda da Eskişehir'in diğer illere örnek teşkil etmesini arzu ettiklerinin altını çizdi.

Mavi Bayrak sahibi restoranlara, gösterdikleri üstün hizmet kalitesi nedeniyle Tepebaşı Başkan Vekili Nuray Akçasoy tarafından teşekkür belgesi verilirken; sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve hizmet kalitesiyle bilinen Little Kitchen Eskişehir ise Mavi Bayrak sahibi oldu. Ayrıca toplantıda, Yeşil Kutu Projesi'nin sponsorlarına projeye sağladıkları katkılardan dolayı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan tarafından teşekkür belgesi verildi.

YEŞİL KUTU DESTEK BEKLİYOR

Tepebaşı Belediyesi'nin yürüttüğü Mavi Bayrak Uygulaması'nın kriterleri arasına girmeye hazırlanan Yeşil Kutu Projesi yalnızca Mavi Bayrak sahibi restoranlardan değil, gıda israfında tasarruf sağlamayı hedefleyen diğer restoranlardan da destek bekliyor. "Kutula götür" hareketine katılan tüketiciler tarafından bu uygulamayı daha fazla restoranda görmek istedikleri doğrultusunda talepler geldiğini söyleyen proje ekibi, restoranların tabakta kalan yemeği sağlıksız materyaller aracılığıyla paketlemek yerine; müşterilerine "Yeşil Kutu" hizmetini vererek hem doğa dostu bir ürün kullanabileceklerini, hem de gıda israfı konusunda farkındalık sağlayan bu projeye destek olabileceklerini belirtiyor.