  • BIST 95.946
  • Altın 140,342
  • Dolar 3,5721
  • Euro 3,8872
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 14 °C

İşletmeler ’Yeşil Kutuyla’ Tanıştı

» »
İşletmeler ’Yeşil Kutuyla’ Tanıştı
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin Tepebaşı Belediyesi desteğiyle başlatmış olduğu Yeşil Kutu Projesi tanıtım...

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencilerinin Tepebaşı Belediyesi desteğiyle başlatmış olduğu Yeşil Kutu Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'deki Mavi Bayrak sahibi restoranlar ve Yeşil Kutu Proje sponsorlarının katılımıyla gerçekleşen Özdilek Sanat Merkezi'ndeki lansmanda katılımcı işletmelere, gıda israfı konusunda bilgilendirme yapıldı. Müşterilerin tabakta bıraktıkları yemeği çöpe atmak yerine, kutulayıp eve götürmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Yeşil Kutu Projesi, gıda israfının çevreye ve ekonomiye olan zararlarına dikkat çekerek "kutula götür" davranışının tüketiciler tarafından bir alışkanlık haline getirilmesini hedefliyor. Gıda israfı konusunda kısa sürede farkındalık oluşturan proje, çevreye duyarlı diğer restoranlarda da uygulamaya geçmeye hazırlanıyor. Simay Engür, Mert Derneklioğlu, Eylül Çelik, Mehmet Can Damatoğlu ve Caner Er'den oluşan proje ekibi, Avrupa'daki benzer projelerde elde edilen başarılarda olduğu gibi bireysel farkındalık ve çabayla gıda israfının çevreye olan zararlarının azaltılabileceğini ve Yeşil Kutu hareketini Eskişehir'deki tüm restoranlarda başlatmayı hedeflediklerini belirtti. Proje Danışmanı Doç. Dr. Figen Ünal Çolak ise Eskişehir'in doğaya ve çevreye duyarlı imajını yeni bir yeşil projeyle destekleyerek, pek çok alanda olduğu gibi bireysel gıda israfı konusunda da Eskişehir'in diğer illere örnek teşkil etmesini arzu ettiklerinin altını çizdi.

Mavi Bayrak sahibi restoranlara, gösterdikleri üstün hizmet kalitesi nedeniyle Tepebaşı Başkan Vekili Nuray Akçasoy tarafından teşekkür belgesi verilirken; sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek ve hizmet kalitesiyle bilinen Little Kitchen Eskişehir ise Mavi Bayrak sahibi oldu. Ayrıca toplantıda, Yeşil Kutu Projesi'nin sponsorlarına projeye sağladıkları katkılardan dolayı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan tarafından teşekkür belgesi verildi.

YEŞİL KUTU DESTEK BEKLİYOR

Tepebaşı Belediyesi'nin yürüttüğü Mavi Bayrak Uygulaması'nın kriterleri arasına girmeye hazırlanan Yeşil Kutu Projesi yalnızca Mavi Bayrak sahibi restoranlardan değil, gıda israfında tasarruf sağlamayı hedefleyen diğer restoranlardan da destek bekliyor. "Kutula götür" hareketine katılan tüketiciler tarafından bu uygulamayı daha fazla restoranda görmek istedikleri doğrultusunda talepler geldiğini söyleyen proje ekibi, restoranların tabakta kalan yemeği sağlıksız materyaller aracılığıyla paketlemek yerine; müşterilerine "Yeşil Kutu" hizmetini vererek hem doğa dostu bir ürün kullanabileceklerini, hem de gıda israfı konusunda farkındalık sağlayan bu projeye destek olabileceklerini belirtiyor.

İşletmeler ’Yeşil Kutuyla’ Tanıştı

İşletmeler ’Yeşil Kutuyla’ Tanıştı

İşletmeler ’Yeşil Kutuyla’ Tanıştı

İşletmeler ’Yeşil Kutuyla’ Tanıştı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Unutulan Sanatları Kayseri Unutmadı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Sınırdaki Öğrencilere Kır Gezisi11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • 7 Ödül Alan İzmirli Kızlar Barcelona’da Türk Bayrağı Açtı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Yenimahalle Belediyesinden Hemşirelere Yeşil Jest11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Başkan Bozkurt’tan Bağış Teşekkürü11 Mayıs 2017 Perşembe 11:39
  • Başkan Sağıroğlu Muhtarlarla Toplantı Yaptı11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Akdeniz Belediyesi, Park Sayısını Artırıyor11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Altındağlı Mahalle Sakinleri Çanakkale Yolcusu11 Mayıs 2017 Perşembe 11:38
  • Başkan Öz’den Palandöken, Yakutiye, Aziziye İlçe Teşkilatlarına Teşekkür Ziyareti11 Mayıs 2017 Perşembe 11:33
  • Bitlis’te Fidan Dikimi11 Mayıs 2017 Perşembe 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti