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'Islık dili' artık UNESCO'da

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'Islık dili' artık UNESCO'da
Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, asırlardır Doğu Karadeniz'de 'kuş dili' olarak da bilinen ıslık dilinin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındığını bildirdi

Türkiye'nin milli unsurlarından biri daha somut olmayan kültürel bir dünya mirası olarak koruma altına alındı. Doğu Karadeniz'in yalçın dağlarından yükselen yüzlerce yıllık geleneğimiz ıslık dili, UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alındı. Günümüz teknolojisinde adeta kaybolmaya yüz tutan milli iletişim geleneğinin Güney Kore'nin Jeju Adası'nda gerçekleştirilen UNESCO Toplantısı'nda listeye alındığı müjdesini Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı twitter'den verdi. Bakan Kurtulmuş, "Bu kültürü yaşatan tüm Karadenizli hemşehrilerimi kutluyorum. Hayırlı olsun" dedi. Bakan Kurtulmuş, Hıdırellez'in de 15’inci unsur olarak temsili listeye dahil edilmesi beklendiğini söyledi.

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