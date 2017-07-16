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İsmail Balaban Altın Kemeri Taktı

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İsmail Balaban Altın Kemeri Taktı
656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan İsmail Balaban altın kemeri taktı.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Antalyalı İsmail Balaban oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında derece girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Günay Özdemir ve milletvekilleri verdi. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:

Başpehlivan

1- İsmail Balaban

2- Orhan Okulu

3- Şaban Yılmaz

Hamza Köseoğlu

BAŞALTI

Okan Acar

Kürşat Şevki Korkmaz

Hüseyin Gümüşalan

Semih Turgut

BÜYÜK ORTA BOY

Tolga Turan

Özkan Yılmaz

Gökhan Öz

Oğuz Kara

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY

Metin Alpaslan Temizce

Menderes Saltık

Hüseyin Karakoyun

Mustafa Taş

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY

Mehmet Ali Avcı

İlhan Kırmızıkan

Semih Bayram Yılmaz

Salih Biçer

DESTE- 3 (Deste Büyük)

Nail Seyyar

Samed Uysal

Mehmet Can Kaya

Okan Şahin

DESTE- 2 (Deste Orta)

Ramazan Sarı

Arif Özen

Süleyman Kozakoğulları

Abdubaki Kara

DESTE- 1 (Deste Küçük)

Osman Kan

Kerem Kahya

Engincan Akşit

Kadir Keskin

AYAK

İhsan Derin

Samet Özdemir

Emre Ayyıldız

Emircan Aslan

TOZKOPARAN

Eray Yılmaz

Eren Kalkan

Tuncay Pırıldak

Mustafa Ali Çıldan

TEŞVİK- 2

Mahsun Bilgiç

Erkan Şahin

Ömer Faruk Kırat

Görkem Yasin Şefik

TEŞVİK- 1

Görkem Karabıyıklıdan

Semih Tomaş

Burhan Karabulut

Muhammet Şeref Akay

MİNİK- 2

Cengizhan Ramazan Doğan

Muhammet Enes Özcan

Onur Keskin

Engin Atar

MİNİK- 1

Osman Nuri Çıldan

Abdullah Top

Kutay Çökeren

Turgut Rasim Demir

EN İYİ PEŞREV

Tansel Umut

Yiğit Gider

Çetin Mekeş

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