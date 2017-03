İsmail Köybaşı: "Fenerbahçe Forması Altında Çok Heyecanlıyım"

İsmail Köybaşı, "Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla. Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum ve bu şekilde sahada olmak istiyorum. Bu heyecanımı...

İsmail Köybaşı, "Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla. Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum ve bu şekilde sahada olmak istiyorum. Bu heyecanımı arkadaşlarıma da vermek istiyorum" dedi.

Fenerbahçeli savunma oyuncusu İsmail Köybaşı, Fenerbahçe Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa mücadelesinde ilk kez 11 başladığını vurgulayan İsmail Köybaşı, "Kasımpaşa maçı seyircimizin önünde ilk 11'de çıkarak oynadığım ilk maç oldu. Bu, hasretini ve havasını beklediğim bir şeydi. Skor iyi değildi ama aidiyet ve özdeşleşme gibi çok önemli duygular hissettim, o maçta. Kendi adıma iyi performans ortaya koyduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Hocamızın dediklerini uyguladığımızı düşünüyorum"

Advocaat'ın verdiği taktikleri takım olarak uyguladıklarını söyleyen İsmail, "Sol bek olarak öncelikli vazifem defans yapmak ama tabii ki de sıkışan oyunda beklerin görevleri çok farklı oluyor. Bir adam eksiltip oyunu farklı alanlara çekerseniz oyun tamamen açılabilir. Aslında ben bu tarzda bir oyuncuyum. Hocamız daha çok görev yerinde sabit kaldırtan ve yeri geldiğinde hücuma doğru zamanda destek verdirtmek isteyenlerden. Ben de onları yapmaya çalışıyorum. Sonuçta hocamızın verdiği taktikler doğrultusunda hareket etmeliyiz. O'nun isteklerini de doğru uyguladığımızı düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Rekabet her zaman önemlidir"

Takımdaki rekabetin oyuncular için faydalı olacağını dile getiren İsmail, "Rekabet her zaman güzeldir ve çok önemlidir. Bir oyuncu eğer kendini rekabet içinde görmüyorsa gelişim sağlayamaz, bu durum çok önemli. Bunun doğru anlaşılması gerekiyor. Haklı rekabet başarıyı getirir" diye konuştu.

"Başarı istiyorum"

Fenerbahçe'deki son 4 maçtır kötü gidiş hakkında değerlendirmelerde bulunan Köybaşı, "Böyle kriz dönemlerinde insan aksaklıkları sıralamaya daha çok eğimlidir, daha çok sayar. Bu kolay olanıdır. Önemli olan bunu daha iyiye getirecek durumları saymak. Birlik olabiliyor muyuz? Aynı şeyleri düşünebiliyor muyuz? Bence bu durumlar takımı ya tekrardan tam yukarı çeker, ya da tam bir boş vermişlik içerisine sokar. Ben bu durumun tekrardan yukarı çıkmasını diliyorum, hedefliyorum ve arzuluyorum, çünkü ben başarıyı istiyorum. Başarının özellikle kişiyi ve büyük olan camiayı daha da büyüttüğüne inanıyorum" dedi.

"Fenerbahçe'de heyecanım çok fazla"

Fenerbahçe forması ile çok heyecanlı olduğunu ve bu heyecanını bütün takıma yaymak istediğini söyleyen İsmail, "Fenerbahçe forması altında heyecanım çok fazla. Bu heyecanımı söndürmek istemiyorum ve bu şekilde sahada olmak istiyorum. Bu heyecanımı arkadaşlarıma da vermek istiyorum. Genelde heyecan katan ve mutluluk veren başarılı bir duruş gösteren bir İsmail olmak; benim Fenerbahçe'deki hedefim. Bu anlamda kendime güveniyorum ve yapabileceklerimin en iyisini yapmak istiyorum" açıklamalarında bulundu.

"Taraftarımızla bütünleşirsek her zaman kazanırız"

Köybaşı, taraftar desteğinin takımın performansı açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Bu sene taraftarın az gelmesinde bizim de payımız var. Yensek de yenilsek de alkışlanan bir takım olmalıyız. Biz bu mücadeleyi yüreğimizle ortaya koyarsak her taraftar bundan keyif alacak. Yetenekleriniz herkes kadar iyi olmayabilir ama karakteriniz herkes kadar iyi veya daha iyi olabilir. En azından o mücadeleyi ve karakteri her şartta görmek ister, taraftar. Taraftarlarımızla bütünleştiğimizde her zaman kazanabiliriz. Başarıdan ve tarih yazmaktan bahsediyorsak kötü mücadele etmemeliyiz. Burada her çalışanın emeği var. Bu birlikteliği; başkan, yönetim, hoca, çalışan, taraftar, hep birlikte doğru şekilde sağlamak gerekiyor ve bunların öncüsü futbolculardır. Bunu en kısa sürede halletmeliyiz" ifadelerini kullandı.