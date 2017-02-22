  • BIST 88.531
  • Altın 142,693
  • Dolar 3,5900
  • Euro 3,7896
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 7 °C

İsmail Köybaşı İsyan Etti!

» »
İsmail Köybaşı İsyan Etti!
Krasnodar maçının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti.

Krasnodar maçının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti. Köybaşı, faulü kendisinin değil Robin van Persie'nin yaptığını söylese de kart görmekten kurtulamadı.

Krasnodar karşılaşmasının 21. dakikasında sarı kart gören İsmail Köybaşı uzun süre hakeme itiraz etti. Konuk ekibin gelişen atağından önce Robin van Persie'nin hareketini avantaja bırakan hakem Pawel Raczkowski, pozisyonun devamında kartına davrandı. Ancak Raczkowski kartı Van Persie'ye değil, İsmail Köybaşı'na gösterdi. Bu pozisyon sonrasında uzun süre itiraz eden Köybaşı, sarı kart görmekten kurtulamadı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsmail Köybaşı İsyan Etti!22 Şubat 2017 Çarşamba 20:23
  • Uefa Avrupa Ligi22 Şubat 2017 Çarşamba 20:03
  • Paulo Bento: ”Rakibimizi Önemsiyoruz”22 Şubat 2017 Çarşamba 19:58
  • Emenike Kadroya Alınmadı22 Şubat 2017 Çarşamba 19:48
  • Fenerbahçe’de 3, Krasnodar’da 1 Değişiklik22 Şubat 2017 Çarşamba 19:48
  • Uefa Avrupa Ligi22 Şubat 2017 Çarşamba 19:28
  • Hapoel Beer Sheva Son İdmanının Yaptı22 Şubat 2017 Çarşamba 19:13
  • Barak Bakhar: "Kazanmak İçin Sahaya Çıkacağız"22 Şubat 2017 Çarşamba 19:13
  • Tbl Federasyon Kupası22 Şubat 2017 Çarşamba 19:08
  • Fenerbahçe, Çeyrek Finale Yükseldi22 Şubat 2017 Çarşamba 18:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti