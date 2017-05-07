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İsmail Köybaşı, Vodafone Arena’da

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İsmail Köybaşı, Vodafone Arena’da
Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertlilerde en büyük sürpriz İsmail Köybaşı oldu.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertlilerde en büyük sürpriz İsmail Köybaşı oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen İsmail Köybaşı, eski takımına karşı bu sezon ilk kez oynayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında sürpriz bir ilk 11'le sahaya çıkıyor. Hafta içinde Şener'in sakatlığı nedeniyle sağ bek bölgesinde Ozan Tufan'ı deneyen Hollandalı çalıştırıcı, sürpriz bir şekilde İsmail Köybaşı'yı ilk 11'e aldı. İsmail'e sol bekte şans vermeyi planlayan Advocaat, sağ bekte ise Hasan Ali Kaldırım'ı oynatacak. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'yle anlaşan İsmail Köybaşı, bu sezon eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada kadroda olmayan İsmail Köybaşı, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ise 18 kişilik kadroda kendisine yer bulmuş ancak oyuna dahil olmamıştı.

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