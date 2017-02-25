İsmet Taşdemir: "Bizim İçin Zor Bir Maç Olacak"

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Belediyespor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada,...

Ankaragücü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Niğde Belediyespor ile oynayacakları maç öncesi yaptığı açıklamada, "Bizim için zor bir maç olacak" dedi.

Dün gece saatlerinde Niğde'ye gelen Ankaragücü kafilesinde Teknik Direktör İsmet Taşdemir konakladıkları otelde bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Taşdemir, "Zor bir maça geldik. Niğde Belediyespor takımı iyi bir takım. İki takımında bir hedefi var. Sezon başından beri iki takımda iyi oynuyorlar. Bizim grubumuzda iyi takımlar var ama Niğde Belediyespor bu takımlar üzerinde yer alıyor. Büyük ihtimalle de play-off'a girecek takımlardan bir tanesi de Niğde Belediyespor'dur. Bizim için çok zor bir maç olacak. İki haftada kaybettiğimiz puanları yarın ki maçı kazanarak telafi etmek istiyoruz. Tek temennim iyi bir maç olması ve kazanan tarafında biz olmasını istiyorum" dedi.