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İsmetpaşa’ya Bisiklet Ve Motosikletle Girenlere Ceza Yağdı

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İsmetpaşa’ya Bisiklet Ve Motosikletle Girenlere Ceza Yağdı
Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım üzerine...

Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ile Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırım üzerine park yapan ve yaya bölgelerine giren sürücülere ceza kesildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaya bölgelerinin kalabalıklaşması, bunun akabinde motosiklet, elektrikli bisiklet ve bisikletlerin söz konusu alanlara girmesi nedeniyle istenmeyen kazalar, meydana geliyor. Bu kapsamda, İsmetpaşa Caddesindeki ekipler tarafından denetim yapıldı. Sürücülere uyarı şeklinde olan denetim hakkında bilgi veren Uşak Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Kemal Yiğit, bisiklet ve elektrikli bisiklet kullananların vatandaşları mağdur etmemek için hassas davranmasını istedi.

Yiğit, "Belediye Meclis Kararıyla, yasaklanan yaya bölgesine motosiklet, elektrikli bisiklet ve bisikletlerin, ihlallerinden dolayı istenmeyen kazalar yaşanabiliyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, denetimlerimizi yapıyoruz. Belediye Meclis Kararını ihlal ederek yaya bölgesine giren sürücülere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32'inci maddesi gereğince 227 TL idari para cezası uygulayacağız" dedi.

Yiğit, İsmetpaşa Caddesinde yapılan son denetimde 23'ü elektrikli bisiklet ve 16'sı motosiklet olmak üzere toplam 125 sürücüye cezai işlem yapıldığını belirterek, "1 motosiklet otoparka çekildi ve 2 sürücümüze de kask takmadıkları için işlem yapıldı" diye konuştu.

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