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İsminin Açıklamasını İstemeyen İşadamından Şehit Ailelerine Ev

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İsminin Açıklamasını İstemeyen İşadamından Şehit Ailelerine Ev
İsminin açıklanmasını istemeyen Trabzonlu bir işadamı, Bizim Neslin Uşakları (BNU) Derneği aracı ile Trabzonlu 2 şehit Murat Durmaz ve Ethem Hacımahmutoğlu'nun...

İsminin açıklanmasını istemeyen Trabzonlu bir işadamı, Bizim Neslin Uşakları (BNU) Derneği aracı ile Trabzonlu 2 şehit Murat Durmaz ve Ethem Hacımahmutoğlu'nun ailesine ev bağışında bulundu.

Bağış yapılan evler için Yomra Belediyesi'nde tapu teslimi yapıldı. Tapular BNU Derneği'nin yönetim kurulu üyeleri tarafından Trabzonlu şehit Murat Durmaz ve Ethem Hacımahmutoğlu'nun ailelerine verildi. Yapılan anlamlı tören öncesinde konuşan Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, "Bugün bizim için hem üzüntü verici hem de sevinçli bir gün. Kahraman yavrularımız şehitlik mertebesine ulaştı. Dinimizde de şehitlik mertebesi sorgulanmayacak mertebe. Şehitlerimizin, gazilerimizin yakını yoktur. Çünkü biz millet olarak hepimiz şehit yakınıyız, gazi yakınıyız" dedi.

BNU yönetim Kurulu Başkanı Safa Bayar Yavuz ise,: "Yöreye dernek olarak yaptığımız faaliyetlerde topluma değer katabilmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından, bağış yapılan evlerin tapuları, Şehit Murat Durmaz'ın babası Davut Durmaz ile şehit Ethem Hacıosmanoğlu'nun babası Ali Murat ve annesi Rahime Hacımahmutoğlu'na teslim edildi. Tapuların teslimi sırasında ise duygusal anlar yaşandı.

Şehit Ethem Hacıosmanoğlu'nun annesi Rahime Hacıosmanoğlu, göz yaşlarına hakim olamayarak, "Allah sizlerden razı olsun. Sizler var oldukça biz kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Çok merhametliydi benim kuzum. Bir taneydi. Yiğit kalbi vardı" dedi. Şehit Murat Durmaz'ın babası ise, "Allah razı olsun. Allah niyetlerini kabul etsin" diye konuştu.

İsminin Açıklamasını İstemeyen İşadamından Şehit Ailelerine Ev

İsminin Açıklamasını İstemeyen İşadamından Şehit Ailelerine Ev

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