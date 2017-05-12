İso Başkanı Bahçıvan: “Çanakkale İstanbul’un Yükünü Alacak”

İstanbullu iş adamları, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) organizasyonuyla Çanakkale'ye geldi.

İstanbullu iş adamları, İstanbul Sanayi Odasının (İSO) organizasyonuyla Çanakkale'ye geldi. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çanakkale'yi İstanbul'dan çok önemli bir yükü alan şehir haline getireceğini söyledi.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile İSO Meclisi ve Meslek Komiteleri üyeleri, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odasını (ÇTSO) ziyaret etti. İSO üyeleri, burada ÇTSO Meclisi Başkanı Osman Okyay ve ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin'in ev sahipliğindeki toplantıya katıldı. ÇTSO Meclis Başkanı Osman Okyay, Türkiye'nin hedeflerine ulaşabilmesi için İstanbul'un yanına yeni cazibe merkezleri koyabilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Çanakkale'nin bölgede cazibe merkezi olma potansiyeli en yüksek il olduğunu belirten Okyay, "Çanakkale yeni tarım devriminin laboratuvarı olabilir. Yenilenebilir enerjide sadece üretici değil, tüm gelişmiş rüzgar türbini ve güneş panellerinin sanayicisi, yazılımcısı ve tasarımcısı olabilir. Kültür ve sağlık turizminin en önemli lokasyonlarından birisi olabilir. Çanakkale bir ileri eğitim merkezi haline gelip, ülkenin üretken zeka ihtiyacını karşılayabilir. Çanakkale'nin tıpkı ülkemiz gibi parlak bir geleceği olduğuna inancımız tam. 18 Mart'ta temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile bu kentin ufku genişlemiştir. İstanbul-İzmir aksında gelecek 10 yılın en önemli gelişim alanları Çanakkale ve Balıkesir olacaktır. Bu nedenle bir kez daha bu kente yatırım yapanların geleceğin kazananları olacağını söylemek isterim" diye konuştu.

"Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ortak irade Çanakkale ruhunda var"

İSO Meclis Başkanı, Kale Grubu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay ise, Türkiye'nin bu kritik dönemlerden geçebilmek için birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade etti. Okyay, "Hepimiz, Türkiye'nin parlak bir hikayesi olduğuna inanıyoruz ki; sanayiciler olarak bugün aslında her türlü zorluğa karşı emeğimizi de, sermayemizi de, işimize koyarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkenin tabi ki Avrupa Birliği'ne adaylık sürecinden sonra 2000'li yıllarda ciddi bir vizyonu oldu ve ivmeyle reform yapma iradesi olduğunu gördük. Dolayısıyla zaman zaman çeşitli gündemlerle bu irade intikaya uğrasa da aslında Türkiye bu yolda ilerlemeye devam etmeli. Daha müreffeh bir ülke için mutlaka farklılıklarımızı değil, ortak değerlerimizi aslında önceliklemeliyiz diye düşünüyorum. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu gerçekten ortak irade bu Çanakkale ruhunda var. Sanayinin büyümesi konusunda zaten buradaki hiçbirimizin farklı düşündüğünü zannetmiyorum, hemfikiriz. Çanakkale'nin sanayinin yanında bambaşka rekabet avantajları da var. Bu kent bir tarım ve turizm kenti olduğu kadar küresel anlamda da aslında 50 bin öğrencisiyle ve gelişmekte olan üniversitesi ile birlikte belki gelecek için teknoloji ve yeni ekonomiye insan kaynağını yetiştirebilecek potansiyele ve imkana sahip. Kaldı ki biz bunu doğru kullanalım. Hem Çanakkaleliler olarak, hem de bunu fırsata dönüştürmeyi bilen sanayiciler olarak" diye konuştu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise konuşmasında, "Bizim İstanbul'da net bir gerçek var. Artık İstanbul'un sanayisi ve ekonomisi, İstanbul'un kendi sınırları içine artık sığmıyor. Baktığımız zaman şehrin bu hacimsizliğinden dolayı da biz artık bir Marmara kümelenmesi, İstanbul'un o ekosistemdeki gücünü ve birikimini artık yakın çevre üzerinden mümkün olduğu kadar değerlendirme ve kullanma noktasında bir vizyon ortaya koyuyoruz. Çok şükür lojistik noktasındaki her geçen gün süren gelişmeler, yapılan yatırımlar da, artık İstanbul'un içinde bir yaşam sürmekten, İstanbul'un içinde işe gidip gelmekten bu tür şehirlere gidip gelmeyi daha da kolaylaştırıyor. İstanbul'un bu ekosistemini biz artık Marmara kümelenmesi şekline taşıdığımız müddetçe zaten Türkiye'nin katma değerine ve Türkiye'nin birikmiş teknolojik, sermaye hakkına değer katacağız. Böyle bir vizyonun ortaya koyulması gereken bir sürece doğru gidiyoruz. Türkiye'nin yarınlara yönelik yeni teşvik politikasında da hep anlatmaya çalıştığımız bu, bu olmak zorunda" dedi.

"Çanakkale için şans"

Çanakkale'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan 2-3 kapısından birisi olduğuna dikkat çeken İSO Başkanı Bahçıvan, geçtiğimiz 18 Mart tarihinde temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün İstanbul'u rahatlatacağını belirterek, "Özellikle bu köprünün yapılacak olması tabi ki Çanakkale'yi İstanbul'dan çok önemli bir yük alacak şehir haline getirecek. Bunu sadece lojistik olarak düşünmemek lazım. Kıymetli iş gücünün de İstanbul'a alternatif yaşamını sürmek isteyeceği, yüksek katma değer ve değer üretecek insanlarımızın gözü kapalı gelebileceği nadir vilayetlerden bir tanesi olma noktasında Çanakkale ilerliyor. Bu çok önemli bir fırsat ve şans" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çanakkale'yi tanıtım filmi izlendi. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülend Engin ve Meclis Başkanı Osman Okyay, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay'a plaket takdim etti. Toplantı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. İSO Meclisi ve Meslek Komitesi üyeleri, daha sonra Kale Seramik Fabrikaları'nı ve Kale Grubu Kurucusu merhum iş adamı İbrahim Bodur'un Yenice ilçesine bağlı Nevruz köyündeki mezarını ziyaret etmek için Çan ilçesine hareket etti.