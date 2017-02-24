İspanya’da Cam Tasarımları Sergisi

İspanyol mücevher tasarımcısı Chus Bures'ın cam kolye ve cam balon tasarımları, İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki La La Granja'daki Krıaliyet...

İspanyol mücevher tasarımcısı Chus Bures'ın cam kolye ve cam balon tasarımları, İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki La La Granja'daki Krıaliyet Cam Fabrikasında gösterime sunuldu. Yeni mücevher koleksiyonu camdan yapılan orijinal parçalardan oluşuyor. Uluslararası üne sahip olan mücevher tasarımcısı eserlerinde ipek ve plastik gibi çok çeşitli maddeler kullanıyor.