İspanyol mücevher tasarımcısı Chus Bures'ın cam kolye ve cam balon tasarımları, İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki La La Granja'daki Krıaliyet Cam Fabrikasında gösterime sunuldu. Yeni mücevher koleksiyonu camdan yapılan orijinal parçalardan oluşuyor. Uluslararası üne sahip olan mücevher tasarımcısı eserlerinde ipek ve plastik gibi çok çeşitli maddeler kullanıyor.
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İspanya’da Cam Tasarımları Sergisi
İspanyol mücevher tasarımcısı Chus Bures'ın cam kolye ve cam balon tasarımları, İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki La La Granja'daki Krıaliyet...
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