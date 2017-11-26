İspanya’da Gece Kulübünde Zemin Çöktü: 22 Yaralı

İspanya'nın Tenerife adasında bulunan gece kulübünde zeminin çökmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

İspanya'nın Tenerife adasında bulunan gece kulübünde zeminin çökmesi sonucu 22 kişi yaralandı.

İspanya'nın Tenerife adasında bulunan Butterfly Gece Kulübü'nde 4 metrekarelik zemin çöktü. Çökme sonucu 2'si ağır olmak üzere 22 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralananların kemiklerinde kırıklar yaşandığını bildirdi. Yaralıların İspanya, Fransa, Birleşik Krallık, Belçika ve Romanya da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden geldiği söyleniyor.