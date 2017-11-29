İspanya’da Tren Kazası: 30 Yaralı

İspanya'da şehirlerarası bir tren, şiddetli yağmurun etkisiyle raydan çıktı, kazada 30 kişi yaralandı.
İspanya'nın güneyinde Malaga-Sevilla seferini yapan bir trenin raydan çıktığı kazada en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Trenin, şiddetli yağmurdan dolayı Arahal-El Sorbito yerleşim yerleri arasından geçerken raydan çıktığı bildirildi. Kazanın meydana geldiği bölgede yol olmaması nedeniyle sağlık ekiplerinin helikopterle olay yerine geldiği öğrenildi. Trende yaklaşık 70 yolcu bulunduğu belirtildi.
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