İspanya’da Tren Kazası: 30 Yaralı

İspanya'da şehirlerarası bir tren, şiddetli yağmurun etkisiyle raydan çıktı, kazada 30 kişi yaralandı.

İspanya'da şehirlerarası bir tren, şiddetli yağmurun etkisiyle raydan çıktı, kazada 30 kişi yaralandı.

İspanya'nın güneyinde Malaga-Sevilla seferini yapan bir trenin raydan çıktığı kazada en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Trenin, şiddetli yağmurdan dolayı Arahal-El Sorbito yerleşim yerleri arasından geçerken raydan çıktığı bildirildi. Kazanın meydana geldiği bölgede yol olmaması nedeniyle sağlık ekiplerinin helikopterle olay yerine geldiği öğrenildi. Trende yaklaşık 70 yolcu bulunduğu belirtildi.