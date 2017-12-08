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Isparta Ak Gençlik’ten Kudüs Protestosu

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Isparta Ak Gençlik’ten Kudüs Protestosu
AK Parti Isparta Gençlik Kolları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etti.

AK Parti Isparta Gençlik Kolları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etti. Isparta Kaymakkapı Meydanı'nda bir araya gelen AK Partili gençler, Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından dualar okudu. Grup adına konuşan Halil ibrahim Öz, Kudüs'ün tüm Müslümanların kırmızıçizgisi olduğunu ifade ederek, "Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır. İslam'ın harem-i izzeti olan Kudüs'ü tacize teşebbüs edenler, Türküyle Arap'ıyla, Kürt'üyle tüm Müslümanlarda Selahaddin Eyyubi ruhunun dirilip karşılarına dikildiğini göreceklerdir. Türkiye'nin, Peygamberler Şehri Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız. Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" itirazının haklılığını teyit etmiştir. İslam'ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Türkiye'nin gençliği olarak, Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan basın açıklamasının ardından Kudüs ile ilgili şiir okunarak dualar edildi.

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