Isparta Mhp’den ‘Evet’ Startı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Teşkilatı 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için çalışmalarını başlattı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Teşkilatı 16 Nisan'da yapılacak Anayasa değişikliği referandumu için çalışmalarını başlattı. MHP İl Başkanı İsa Yalçın, basın toplantısı düzenleyerek devlet , millet için "Evet" dediklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ucuz hesapların partisi değil ülke adına mücadele eden bir misyonun adı olduğunu ifade etti.

MHP'de siyaset yapmanın kolay olmadığını söyleyen Yalçın, " Bu önemli imtihanı geçmiş dava arkadaşlarımız ile birlikte bugün ülkemizin gelmiş olduğu durumun bilinci içerisinde, 48 yıllık ulu çınarın yeni bir tarihi sorumluluğa hazırlandığı şu günlerde Isparta Milliyetçi Hareket Partisi il teşkilatı olarak dimdik ayakta ve birlik beraberliğini sağlamış olarak göreve hazırız. Bu toplantıyı şereflendiren, Belediye Başkanımız, İlçe Belediye Başkanlarımız, Belde Belediye Başkanlarımız, İl Genel Meclisi üyelerimiz, Merkez Belediye Meclis üyelerimiz, Kadın Kollarımız; Ülkü Ocaklarımız , İlçe Başkanlarımız , Disiplin Kurulumuz ve İl yönetimimiz ile birlikte burada birlikte göreve hazır Sayın Genel Başkanımızın emrinde referandum çalışmalarını başlatmak üzere burada sizlerin huzurundayız" dedi.

'Ülkücüler arasında kant davası olmaz'

Büyük bir davanın mensupları olduğunu kaydeden Yalçın, "Büyük davalarda zaman zaman tartışmalar, kırgınlıklar, yorgunluklar olur, bize düşen kırgınlıkları gidermek, yorulanların koluna girmek, gönül birlikteliğini sağlamak tır. Ülkücüler arasında kan davası olmaz kırgınlarımız 24 saati, küskünlüklerimiz 3 günü geçmemelidir. Hareketin içinde dün yaşanan sıkıntıları öğünün şartlarında yaşanmış sıkıntılar olarak görerek, bize tarihin yüklediği sorumluluğu yerine getirmek için bir arada ve eskisinden daha güçlü olarak göreve hazırız. Hiçbirimiz asrı Saadet döneminin mübarek insanları değiliz hepimizin eksiği kusuru fazlası olabilir böyle bir dönemde en iyiyi bulmalıyız" dedi.

'Siyasi egzersize müsade etmeyeceğiz'

Her insan hayatının bir döneminde değişik sebeplerle siyaset yapmış olabileceğine dikkat çeken Yalçın, " Önemli olan başarılı olmak değil bunu ne için yaptığı ve devam ettirip ettirmemesidir. Bu tür insanlardan bazılarının partimize verebilecek bir şeyi kalmayanların Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden siyasi egzersiz yapmalarına müsaade etmeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bütün değerlerine sahip çıkan hizmet edenlerin ön plana çıktığı ahde vefanın korunduğu hürmet edilen bir siyasi anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Bizleri uzun yıllar başarıya taşıyacak modelleri düşüneceğiz bütün yöntemler analiz edilecek. Teorik temeller oluşturulacak pratik tecrübelerde yolumuza devam edeceğiz. Bizimle çalışarak başarılı olmak isteyen dava arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisinin kadrolarından seçilip, kendisini davanın üstünde görerek, kendisine verilen unvanları kullanarak başka kapılarda siyasi pirim arayanlara ülkücülüğü bırakmayacağız. Bugüne kadar yaşamları iyi analiz edip elimizdeki siyasi notları temize geçeceğiz" diye konuştu

'Devlet, millet için "Evet" diyoruz'

Yapıcılarla yıkıcıları karıştırmayacaklarını vurgulayan Yalçın, "Bir dağa Serçe konarsa dağ ne kazanır; bir dağdan serçe kalkarsa dağ ne kaybeder. Böyle kritik zamanlar, siyasetçilerin turnusol kağıdı gibidir ve kalitelerini ortaya koyar. Hasımlarımıza hısımlarımızı ayırt edeceğiz. Bu anlayışla kurumsal komandolar gibi çalışarak Isparta da partimizi başarıya taşıyacağız, referandumu bahane ederek bizlerle hesaplaşmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Bizimle bu kutlu davada mücadeleye devam edecek arkadaşlarımız ile Isparta'nın her noktasına ulaşıp Devlet İçin Evet , Millet İçin Evet , Cumhuriyet İçin Evet , Türklük İçin Evet , Hareketin Geleceği İçin Evet Diyeceğiz" görüşünü iletti.