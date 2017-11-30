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Isparta Ülkü Ocakları’ndan Mevlit Kandili Programı

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Isparta Ülkü Ocakları’ndan Mevlit Kandili Programı
Isparta Ülkü Ocakları'nda düzenlenen Mevlid Kandili programında bir araya gelen gençlere Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak, ikramlarda bulunuldu.

Isparta Ülkü Ocakları'nda düzenlenen Mevlid Kandili programında bir araya gelen gençlere Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak, ikramlarda bulunuldu.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Isparta İl Başkanlığı tarafından Mevlid Kandili programı düzenlendi. Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa yaklaşık 90 kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilen program yaklaşık 2 saat boyunca devam etti.

Isparta Ülkü Ocakları Başkanı Umur Güzerin, kentte uyuşturucuyla mücadelede konferansından, dini ve milli birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Güzerin, "Bu günkü Mevlid Kandili programımız bu şuurda ve bilinçte gerçekleştirdiğimiz bir programdı. Gençlerimizin bu noktadaki manevi bilinci göz dolduracak derecede yarınlara umutla bakmanızı sağlıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu dönemde, dini duygularımızı sömüren birçok terör örgütü varken, böylesine temiz bir yuvada dinini ve töresini hak olduğu gibi yaşatma çabasında olan arkadaşlarımızı görüyor, kutluyor ve yarınlara hazır bir gelecek bırakacağımıza söz veriyorum. Allah, bizlere nice kandillerde Ocağımızda bir arada olmayı nasip eylesin" dedi.

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