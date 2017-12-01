Isparta’da Cuma Namazı Çıkışı ’Kara Cuma’ Protestosu

Isparta'da cuma namazı çıkışı cami önünde toplanan grup, "Black Friday" kampanyasını protesto ederek, basın açıklaması yaptı.

Isparta'da cuma namazı çıkışı cami önünde toplanan grup, "Black Friday" kampanyasını protesto ederek, basın açıklaması yaptı.

Dünya çapında Müslüman olmayan ülkeler tarafından başlatılan Black Friday (kara cuma) indirim kampanyası, cuma namazı çıkışında Isparta'da protesto edildi. İmam Hatip Okulları Platformu öncülüğünde, İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Saadet Partisi Kadın Kolları ve Anadolu Gençlik Derneği, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsanı Yardım Vakfı, Memur-Sen Konfederasyonu üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kent merkezindeki Mimar Sinan Camii önünde düzenlenen basın açıklamasında İmam Hatip öğrencilerinin yoğunlukta olduğu gözlenirken, çevreden geçen vatandaşlar da tepkilere kayıtsız kalmadı. Besmele ve Kur'an-ı Kerim'deki Cuma Suresi'nin 9'uncu ayetinin okunmasıyla başlayan basın açıklamasını Ispartalı İmam Hatip Lisesi öğrencileri adına 12'nci sınıf öğrencisi Fatih Çelik okudu.

"Cumamızı çiğnetmeyeceğiz"

Son günlerde, önce yabancı ülkelerde daha sonra da Türkiye genelindeki AVM'lerde "indirim" adı altında "Black Friday" uygulamalarının başlatıldığını, bu karalama kampanyası yapan ülkelerin menşei ve zihninin belli olduğunu ifade eden Çelik, "Bizler için mübarek olan cuma günümüzün, hiçbir ad altında istismar edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Cumamızı, kapitalizmin kirli emellerine alet ettirmeyeceğiz. Kutsalımızı çiğnetmeyeceğiz" dedi.

Açıklamaya "Kim bir kavme benzerse o, ondandır" Hadis-i Şerifiyle devam eden Çelik, "Biz bu Hadis-i Şerif'e uyup, kafirlere benzemeyeceğiz. Zira, bizler biliyoruz ki; İslam tek millettir, küfür tek millet" diye konuştu.

"Açlığımızdan ölürüz, gavurun Cumamızı kara etmesine müsaade etmeyiz"

"Müslüman, Cumasına, "Ne olacak işte, indirimli alışveriş yapıyoruz" gözüyle bakmaz, bakamaz. Bu, çarpık bir bakış açısıdır" diyerek açıklamalarını sürdüren Çelik, "Bugün, ülkemizi düzmece mahkemelerinde yargılamaya kalkışanlardan, terör örgütü ile iş tutanlardan ve bunların siyonist akrabalarından bize dost olmaz. Onların dostluklarını da, zihniyetlerini de, indirimlerini de istemiyoruz. Biz, Çanakkale'de günlük yarım ekmekle, yedi düvele meydan okumuş bir neslin evlatlarıyız. Açlığımızdan ölürüz, gavurun Cumamızı kara etmesine müsaade etmeyiz. Bu böyle bilinmelidir" şeklinde konuştu.

Çelik, "Şeytan uşaklıklarının, Allah'ın mübarek kıldığı günü kara ilan ederek, bizi aşağılamalarına müsaade etmeyeceğiz. Buna alet olan Türkiye'deki firmalara çağrımız şudur; pazarlama taktiklerinizde topluma ait olmayan sloganlar, hedef kitlenizi genişletmez, tam aksine daraltır. Bu yaptığınız büyük bir hatadır. Tavsiyemiz, bu hatanızdan derhal dönmenizdir" ifadelerini kullandı.

"Noel'e yaklaşmayın" çağrısı

Noel kutlamalarını işaret eden Çelik, "Buradan yine tüm esnaflarımıza ve halkımıza sesleniyoruz; Cumamıza "kara" diyen zihniyetin Noel'i yaklaşıyor. Size yine en cazip reklamlarla yaklaşacaklar. Sakın ola meyletmeyiniz. Müslüman Noel kutlamaz. Cumamıza kara diyenlerin, kapitalist sofralarına meze olmayalım. Bir Hristiyan kültürü olan Noel'i, evlerimize ve sokaklarımıza yaklaştırmayalım. Ey Müslüman, sen hiç seni taklit eden bir gayrimüslim gördün mü ki onlara uyup, zalimlerden olmak istiyorsun? Titre ve kendine dön Müslüman" dedi.

"Asım'ın nesli namusunu çiğnetmeyecek"

Çelik son olarak, "Bizler, Ispartalı İmam Hatip öğrencileri olarak, İstiklal Şairimiz merhum Akif'in ifadesiyle; "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte, çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek" dedik ve Rabbimizin huzurundaki bu haykırışımıza sizleri de şahit tutuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Black Friday'e yönelik tepki sloganları ile devam eden protesto, basın açıklamasının tamamlanmasının ardından olaysız şekilde son buldu.