Isparta’da Deprem Ve Yangın Tatbikatı

Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde başarı ile tamamlanan deprem ve yangın tatbikatında, verilen role kendisini kaptıran vatandaşlar,...

Isparta SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde başarı ile tamamlanan deprem ve yangın tatbikatında, verilen role kendisini kaptıran vatandaşlar, ortamda renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Düzenlenen tatbikatta İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Şehir Hastanesi Sivil Savunma Uzmanları, hastane çalışanları ve üniversite öğrencileri görev aldı.

Yapılan tatbikat gerçeğini aratmazken, kendisini rolüne kaptıran bazı hastane çalışanları, ortamda renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu.

Senaryo gereği 6.5 şiddetindeki deprem sonrası insanlar dışarıya doğru koşuşturdu

Senaryo gereği merkez üssü Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem nedeniyle Isparta ve çevre bölgelerde büyük hasar meydana geldi.

Depremin etkilediği en önemli yerlerden birisi de SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi oldu.

Yine senaryo gereği, deprem sonrasında hastanede çalışan ve tedavi gören vatandaşlar panik halinde hastanenin D Blok kısmından dışarıya doğru koşuşturdu.

Senaryoya göre panik halinde olması gereken tatbikat ekibindeki bazı kişiler, kargaşa anında asfalt zemine düşerek olayın gerçekçiliğini bir kat daha artırdı.

Hastaneden sağlam veya yaralı şekilde kurtulmayı başaran kişiler, bina önünde oluşturulan toplanma alanında bir araya geldikten sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

Hastane çalışanı o senaryoya kendini fazla kaptırdı

Müdahaleler sırasında rolü gereği inandırıcılığı artıran bir hastane çalışanı, "Annem ve babam içeride kaldı, kurtaramadım onları. Böyle bir acı görmedim ben. Hayatımda görmedim böyle bir acı, görmedim böyle bir şey. Böyle olmamalıydı" şeklinde feryat ederek, acı ve yaşadığı şok durumunu ortaya koydu.

O çalışana yanında bulunan sağlık ekipleri de "başın sağ olsun" şeklinde telkinlerde bulundu.

Tatbikata göre, olayın meydana geldiği hastaneye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Duman efektli yangın tatbikatı

Yaşanan depremin ardından, bu kez senaryo gereği binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bazı hasta, hasta yakınları ve çalışanlar ise bina içerisinde mahsur kaldı. Tatbikatın gerçekçiliğinin artırılması adına çıkan yangın için duman efektleri kullanıldı.

Yangında bina içerisinde mahsur kalan bir kişi, çevreden yardım isterken, aşağıda bulunan görevliler de o kişiyi telkin etmeye çalışarak, az sonra kurtarılacakları bilgisini verdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ettikleri binada mahsur kalanları ise AFAD ve UMKE ekipleri koordinesiyle kurtardılar.

AFAD ekipleri çatıda mahsur kalan bir kadını ise kurdukları ipli düzenek ve sedye yardımıyla güvenli alana indirmeyi başardı.

Olay yerinde bulunan 112 Acil Servis Ekipleri ise yaşanan doğal afet ve yangın olayları nedeniyle yaralanan şahısları, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra ambulanslarla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler.

Dinar depreminden yaralı olarak gelenler için triaj bölümleri kuruldu

Diğer yandan, tatbikatın üçüncü ve son aşamasında ise, meydana gelen deprem sonrasında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden yaralı olarak hastaneye gelenlere de güvenli alanda kurulan triaj bölümlerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Güvenli alanda Afet Yönetimi Merkezi

Diğer yandan, tatbikat esnasında Başhekim Prof. Dr. Mehmet Yıldırım koordinesinde güvenli bir alanda kurulan masada, Afet Yönetim Merkezi oluşturularak, çalışmalar buradan koordine edildi.

"Amacımız afet sonrası can kayıplarını önlemek ve en aza indirgemektir"

Yapılan tatbikat çalışmasının başarı ile tamamlanmasının ardından Başhekim Prof. Dr. Mehmet Yıldırım da, senaryo çerçevesinde SDÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'nın onayı ile açıklamalarda bulundu.

Afetlerin zamanının, şiddetinin, yıkımının ve can kaybının önceden tahmin edilemeyen bir doğa olayı olduğunu dile getiren Başhekim Yıldırım yaptığı açıklamada, "Güzel bir tatbikat olduğunu düşünüyorum. Deprem ve D bloğumuzda çıkan bir yangın senaryosunu işlemiş olduk. Afet sonrasındaki süreçte de görevlilerin koordinasyonunun sağlanması açısından tatbikatın bize faydası olduğunu gördük. Bu arada eksiklerimizi de görmüş olduk. Olası ve herhangi bir afet durumunda bizim esas amacımız, afet sonrası can kayıplarının önüne geçmek ya da onları en aza indirmektir. Dolayısıyla bu da ancak sürekli eğitim ve tatbikatlarla gerçekleşecektir" diye konuştu.

Başhekim Yıldırım daha sonra tatbikatta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, UMKE, Isparta Şehir Hastanesi Sivil Savunma Uzmanlığı, SDÜ Arama Kurtarma Araştırma ve Uygulama Merkezi ekipleri, SDÜ öğrencileri ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Öte yandan, tatbikat sonunda görev alanlar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.