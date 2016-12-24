Isparta’da Dolandırıcılık Operasyonu

Isparta'da telefonla aradıkları kişileri, adlarının FETÖ'ye karıştığı ve kurtarmak karşılığında para altın istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan...

Isparta'da telefonla aradıkları kişileri, adlarının FETÖ'ye karıştığı ve kurtarmak karşılığında para altın istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişileri, adlarını FETÖ'ye karıştığını söyleyerek para ya da altın istedikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu yöntemle 7 dolandırıcılık olayına karıştıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini ardından mahkemeye sevkedilen şüphelilerden H.A., M.R.T ve F.Ç tutuklanırken bir kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.