Isparta’da Fetö’den 5 Kişi Tutuklandı

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY üyelerini deşifre edilmesine yönelik başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan aralarında esnaf, ev hanımı, kamu çalışanlarının bulunduğu 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanırken, 16 şüpheli hakkında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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