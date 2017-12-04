Isparta’da Fetö’nün "Katalog Evlilik" Abla Ve Abileri Yakalandı

Isparta'da FETÖ'nün "katalog evlilik" abla ve abilerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı.

Isparta'da FETÖ'nün "katalog evlilik" abla ve abilerine yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi yakalandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize ve Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı olan "ByLock"u kullanan ve aralarında örgüt içerisinde izdivaçla evlilik yapan "katalog evlilik" abla ve abilerinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Isparta merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyonda ise, rüya tarzı söylemlerle örgütün moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmaya yönelik yazışma içerikleri, dokümanlar ele geçirildi.