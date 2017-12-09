Isparta’da Fırıncılara Hijyen Eğitimi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Isparta İl Müdürlüğü ile Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanlığı işbirliğinde...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Isparta İl Müdürlüğü ile Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanlığı işbirliğinde fırın çalışanlarına yönelik hijyen ve mevzuat eğitimi düzenlendi.

Türk Gıda Kodeksi, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği gereği ilki 2012 yılında gerçekleştirilen, 5 yıl süreyle geçerli olan ve geçerlilik süresi dolan veya hiç eğitim almamış olan fırın çalışanlarına yönelik hijyen eğitimleri tekrar düzenlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında yapılan protokol gereği İl Müdürlüğü ile Isparta Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanlığı, ortaklaşa bir eğitim düzenleyerek, bu kapsamdaki ekmek ve ekmek çeşitleri üretimi, satışında çalışan yaklaşık 370 kişiye hijyen ve mevzuat eğitimi verildi.

Öte yandan, eğitim sonunda yapılan sınav sonuçlarına göre başarılı olanlara Hijyen Eğitimi Belgesi verileceği belirtildi.