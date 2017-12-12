Isparta’da ‘Göster-çek’ Dolandırıcısı Yakalandı

Isparta'da "göster-çek" yöntemiyle iki iş yerinden 200 TL dolandırdığı öne sürülen şüpheli, polisin titiz takibi sonucu yakalandı.

Isparta'da "göster-çek" yöntemiyle iki iş yerinden 200 TL dolandırdığı öne sürülen şüpheli, polisin titiz takibi sonucu yakalandı.

Olay, dün Dere ve Keçeci Mahallelerinde faaliyet gösteren iki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir tekel bayiine ve markete giden şüpheli, yaptığı alışverişler neticesinde 100'er TL verdiğini iddia ettiği işletmecilerden para üstü de aldıktan sonra toplam 200 TL dolandırarak kayıplara karıştı. "Göster-çek" yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarını fark eden işletme sahipleri, durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri, güvenlik kamerası görüntülerinden izini sürdükleri şüphelinin M.Ş.S. (35) olduğunu tespit etti. Şüpheli M.Ş.S., kısa sürede Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.