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Isparta’da Hayvan Barınağı Kurma Çalışmaları

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Isparta’da Hayvan Barınağı Kurma Çalışmaları
Isparta Belediyesi eski Burdur Yolu üzerinde Hayvan Barınağı kurma çalışmalarına devam ediyor.

Isparta Belediyesi eski Burdur Yolu üzerinde Hayvan Barınağı kurma çalışmalarına devam ediyor.

Isparta Belediyesi'nin eski Burdur Yolu üzerinde Hayvan Barınağı kurma çalışmaları sürüyor. İçerisinde kedi ve köpek evlerinin bulunduğu hayvan barınağında, kedi ve köpekler için ayrı ayrı hastane, kısırlaştırma merkezleri, ameliyathane, anne ve yavruların aynı yerde kalabilecekleri yuvalar, normal yuvalar ve karantina bölgeleri de yapıldı. Köpekler için ayrıca ormanlık alan içerisinde doğal barınaklarda bulunacak. Bakımı tamamlanan hayvanlar doğal ortamda yaşayacak.

49 dönümlük ormanlık alan içerisinde yapım çalışmalarını inceleyen Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, barınağın tamamen bakir bir alan içerisinde bulunduğunu ve bu alana adeta bir şehir kurulduğunu söyledi. Hayvan barınağı için en yakın yerleşim alanı olan ve 2 kilometre uzaklıktaki Mehmet Tönge Mahallesi bölgesinden altyapı getirildiğini aktaran Başkan Günaydın, altyapı içerisinde doğalgaz, pis ve temiz su, elektrik hatlarının yer aldığını kaydetti. Günaydın, "Mevcut projemize doğallık ve estetiklik için ahşap malzemeler ilave edildi. Yapılarda köfke taşı da kullanılacak. Türkiye'nin örnek bir barınağı olacak. Barınak alanımızda doğallığı bozmuyoruz. Barınağın yanı sıra hayvanlar için doğal ortamda da yuvalar yapılacak. Doğal yaşam alanları da sağlıyoruz. Hayvanlar doğallığı seviyor. Hayvanlarında duyguları var. Hayvan barınağı alanına ayrıca yollar, taş kaplamalar, ahşap pergolalar yapılacak ve 5 bin adedin üzerinde başta sarmaşık olmak üzere güller dikilecek. En ince ayrıntısına inilerek çalışılıyor. Güzel bir hayvan şehri kurduk. Hayvanların bakımı ve tedavi ile diğer ihtiyaçları için teknik malzemeler koyuyoruz. İyi şeyler elde ettik. Bu yapılar güzel oldu bizde bundan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Isparta’da Hayvan Barınağı Kurma Çalışmaları

Isparta’da Hayvan Barınağı Kurma Çalışmaları

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